Tras su salida, Ariel reveló algo que no se vio en Gran Hermano

El pasado domingo, fue el turno de Ariel de abandonar Gran Hermano. El concursante de Berazategui estaba en placa junto a Nacho, Marcos y Julieta. "Yo quiero seguir acá. Estoy bien, disfrutando. No tengo nada que reprocharme como jugador", dijo el hermanito. Sin embargo, el público, a través del voto telefónico, decidió otra cosa.

El primero en quedar afuera de la placa fue el salteño y le siguió el otro joven de la casa. El mano a mano se dio entre la actriz y el asador, quien abandonó la competencia con el 55,21% de los votos. Apenas supo la decisión del público, se levantó, agarró su valija y rápidamente quiso salir por la puerta grande.

Ahora, tras su salida del reality de Telefe, visitó el ciclo que conduce Georgina Barbarossa y habló de todo. Incluso, se refirió a cosas que no se vieron durante su estadía.

"Yo pensaba hacer la fulminante, el tema es que no tenés tanta lucidez ahí adentro. Yo pensé que Alfa le iba a decir a Camilia dejámelo a mí que yo quería ir a placa con él", contó Ariel.

Y siguió: "Alfa no me podía seguir la mirada en ninguna discusión, revean las discusiones que teníamos, empezábamos a argumentar y se iba".

Ariel de Gran Hermano

Por último, indicó: "Se callaba, no me podía y eso es lo que desestabilizaba. No poderme sacar, verme y no poder descifrarme. La última semana, ¿eso no lo vieron?, lo llamaba a la pileta y me decía ahora voy. Estaba apichonado".