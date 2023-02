Pronostican quiénes serán los concursantes que llegarán a la final de Gran Hermano

Son pocos los concursantes que quedan hoy en Gran Hermano. Es que el reality de Telefe ya está entrando a la recta final y en breve se conocerá al gran ganador o ganadora de esta nueva edición que conduce Santiago del Moro.

Rodolfo Castañares junto a su hijo Nacho, el participante de Gran Hermano

Muchos especulan sobre los hermanitos que estarán hasta último momento en la casa más famosa de la TV y uno de los que brindó su mirada fue Rodolfo Castañares, el padre de Nacho.

En el ciclo que conduce Georgina Barbarossa en el canal de las tres bochas, el hombre pronosticó: "Yo no creo que Romina llegue a la final, depende de lo que pase en estos días, Camila creció un montón. Mi deseo es Marcos, Nacho, Julieta y quizás Daniela, vamos a ver".

Y agregó: "Romina está muy agotada emocionalmente y si sale a placa la gente de fuera quizás la saque, no creo que llegue a la final. Lo que pasa es que mucha gente se solidariza con ella y la ve que está agotada. Es una candidata a la final pero a mí no me gusta mucho, los comentarios que ha hecho hacia Nacho, si bien mejoró la relación ha dicho cosas feas".

El próximo domingo, un nuevo concursante quedará afuera del reality y quienes se disputan su continuidad en el ciclo son Alfa, Romina y La Tora.