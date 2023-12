Un amigo de Norberto Marcos reveló un dato sorprendente sobre Fátima Florez

A horas de la asunción presidencial de Javier Milei y, en consecuencia, de Fátima Florez como primera dama, salió a la luz, por parte de un amigo de Norberto Marcos, un dato sorprendente sobre la madre de la artista.



Si bien la humorista e imitadora había mantenido un bajo perfil durante la campaña, una vez que el libertario derrotó a Sergio Massa en el balotaje, comenzó a mostrarse mucho más y, por ende, los medios empezar a hablar más de ella.



Desde sus looks, pasando por la circunstancia de mudarse o no a la Quinta de Olivos, y hasta qué hará con su carrera artística, si seguirá trabajando o no, Fátima Florez está en boca de todos por estos días.

En ese contexto, en las últimas horas volvió a mencionarse el nombre de Norberto Marcos, quien hace pocos días había confesado que seguía enamorado de la artista y que tenía una esperanza de volver con ella.



Fue así como Gustavo Benzaquén, el mejor amigo de Norberto Marcos, visitó el programa A la Tarde, en América, para dar detalles de lo que fue la relación del productor con Fátima Florez y cómo se dio la separación.



“La primera gran discusión de la pareja fue en 2014 por el fracaso del espectáculo que hicieron con Piquín. Un millón de dólares invirtieron, pero la platita la puso él”, comentó el mejor amigo de Norberto Marcos.

“En ese momento Fátima se enojó por las pérdidas porque hicieron un espectáculo para competir con Flavio Mendoza y no fue ni la madre”, agregó Gustavo Benzaquén. “La madre de Fátima es kirchnerista”, reveló.



“Cuando Fátima se quedó sin casa, la señora se fue… Y ahora está al lado. Cuando era Manaos, no estaba; ahora como es Coca Cola, está”, remarcó el mejor amigo de Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez.