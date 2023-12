La reacción de María Becerra con una fan que la confundió con Nicki Nicole

Es muy habitual que, desde su sencillez, María Becerra comparta ya sea en entrevista como en sus redes sociales momentos muy graciosos y desopilantes que le suceden en su día a día cotidiano.



En ese sentido, siempre se toma con humor algunas situaciones que pueden hasta dejarla sin palabras o en un momento más que incómodo, como lo fue el día que la confundieron con Nicki Nicole.



Si hay algo de la personalidad de María Becerra que se destaca mucho es su carisma, si simpatía y su buena onda, características que muestra desde que se hizo conocida haciendo videos en Youtube.



Ahora, durante una entrevista con Los 40, María Becerra contó cómo hace para pasar inadvertida entre la gente al momento de hacer cosas cotidianas, de las que el común de la gente hace habitualmente.



En varias de esas situaciones, que pueden ser, por ejemplo, ir al supermercado, María Becerra confesó que en más de una ocasión le dice a la gente que ella no es la artista, sino que es una chica muy parecida.

María Becerra y Nicki Nicole.



Entre esas risas, la cantante recordó cómo fue el incómodo momento que vivió cuando una fan la confundió con Nicki Nicole y, como si eso fuera poco, la criticó de manera muy fuerte a María Becerra, sin darse cuenta que era ella misma.



“Una vez vinieron a saludarme diciéndome que era Nicki Nicole”, comenzó contando María Becerra. “Ay, yo te amo, sos tan sensible, no como la otra, María Becerra, que no me gusta”, le dijo la fan. Lejos de enojarse, le siguió la corriente. “No, a mí tampoco”, le respondió.