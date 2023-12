La fuerte revelación de Pitty La Numeróloga sobre su escandalosa separación

En medio de su escandalosa separación, Pitty La Numeróloga rompió el silencio y reveló una situación durísima que tuvo que atravesar por quien fuera su pareja durante 18 años, José María Sosaya.



“Este año me robaron empleados. Después de eso estuve enferma. Fui acusada de algo que me avasalló la vida. Se me murió mi papá y en el medio cuestiones familiares que van a pasar pronto. Fue un año como la vida misma”, comentó en una charla con LAM.



En ese sentido, Ángel de Brito le preguntó sobre cómo afronta este difícil momento de la separación. “No sé quién tendrá razón o cómo es la cosa, pero imagino que 18 años con alguien y, de repente, sentir que desconocés a la otra persona por el motivo que sea, debe ser fuerte, ¿no?”, consultó el conductor del programa de América.



“Mirá, a mí la guita me dejó sola. La plata es lo peor que te puede pasar”, confesó Pitty La Numeróloga, quien no pudo disimular ni un poco su tristeza por la situación que le está tocando vivir.



“Soy una persona que agradezco las bendiciones y soy muy trabajadora. Me gané todo lo que tengo. Le doy trabajo a un montón de gente, pero hay que entender que la sociedad y las personas que tenés por ahí cerca, se marean”, explicó Pitty La Numeróloga.

No obstante, no se mostró para nada rencorosa con José María Sosaya. “Mi ex marido va a ser siempre el padre de mis hijos y mi familia. Si es una cuestión económica. Eso se va a resolver. Era sólo esperar a que se muriera mi papá porque no me dejó, ni siquiera llorarlo. Mi papá fue un hombre que me enseñó a trabajar”, explicó.



Sin embargo, reveló algo muy doloroso. “Me torturó, mientras mi papá agonizaba en un hospital. Y ahora eso ya no importa porque mi papá y no existe más y él va a tener las cosas materiales que necesita. Yo no tengo ningún problema porque tengo capacidad para trabajar. Toda la vida trabajé. Voy a seguir adelante, todo va a pasar porque somos familia. Yo lo elegí”, concluyó Pitty La Numeróloga.