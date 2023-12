Migrantes presentó su nuevo EP: "Las canciones las hicimos en un campo"

Luego de haber presentado “Si Me Viste Llorando” como adelanto, Migrantes completa este proyecto y lanza su primer EP con los próximos hits para el verano 2024 con el EP “Desde Aquel Verano”.

Este material ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y cuenta con cuatro canciones rememorando los inicios de la cumbia pop del 2015, y siendo Migrantes una de las bandas que empujó este movimiento- El dúo integrado por Facu García y Nico Valdi acerca su nuevo material con canciones que sin lugar a dudas se convertirán en nuevos éxitos.

Con producción del propio Valdi, “Desde Aquel Verano” cuenta con la participación de Meri Deal (Toco Para Vos) una de las grandes referentes del género, en “Mentiroso”.

"Si me viste llorando" fue el primer adelanto de este lanzamiento que salió días antes y tuvo una gran repercusión del público posicionándolo bien en las distintas plataformas musicales.

"Muy ansioso de que salgan estas canciones que las hemos trabajado con mucho amor", cuenta Facu García en las horas previas al estreno del EP que salió este miércoles, en diálogo con MDZ.

Facu García es el cantante de Migrantes.

- ¿Qué haya salido un adelanto y le haya ido bien da tranquilidad?

- No sé si tranquilidad. Siento que es como que queríamos dar un indicio de lo que se iba a venir. Por eso nos apuramos y sacamos esa canción. Antes no estaba en los planes, por eso salió así de la nada. Y bueno, le gustó a la gente y eso es algo muy lindo y esperamos que les gusten todas las canciones.

- ¿Cómo fueron formándose las canciones? ¿Fue una continuación una de la otra, fue cada una por separado...?

- Tres de las cuatro canciones las hicimos en un campo a donde nos fuimos a una casa un fin de semana con Nico y con nuestro personal manager. Pasamos el finde ahí y nos pusimos a hacer canciones.

- ¿Y en lo musical?

- Queríamos buscar un sonido diferente y era mezclar lo que hacíamos antes en el 2015, 2016 y lo que hacemos ahora.

- No hay fórmula para el éxito, está claro, pero ustedes están cerquita porque cada canción que sacan es un hit...

- No, no hay fórmula. Todas las canciones que sacamos para mí son un éxito. Y por suerte la gente se copa y las escucha y las posiciona bien. Hay varios factores para que la canción funcione y a veces pasa que quizás no la vendiste de la forma adecuada o que por ahí no era el momento. Pasan muchas cosas como para que una canción se escuche mucho.

Mirá el video de "Y si me tomo una cerveza"

-¿"Y si me tomo una cerveza" era pensado como éxito?

- Fue raro porque cuando hice el estribillo fue para Tik Tok y la gente lo recibió muy bien. Nosotros sabíamos que era una melodía muy pegadiza. Teníamos como algo de decir "bueno, esta canción puede funcionar".

- ¿Y si funciona después usan la misma fórmula para que funcione otra?

- Nosotros no lo hemos hecho tanto a eso de repetir la fórmula. Ahora con "Si me viste llorando" seguimos el formato de "Si me tomo una cerveza", fue como una parte dos de esa canción.

Mirá la entrevista completa con Migrantes

- Después de "Y si me tomo una cerveza". ¿Cambió en algo en tu vida, en el día a día?

- Sí, sí, sí, cambió muchísimo. Estábamos en pandemia y yo estaba pensando en volver a estudiar porque nos estaba costando vivir de la música. A nosotros los que nos daba plata era ir a los shows y con la pandemia se cortó. Entonces fue como que ya tipo algo tenía hacer y pensé "vuelvo a estudiar y a la vez sigo haciendo música". Y bueno, pasó lo de "Y si me tomo una cerveza".

- ¿Qué estudiabas?

- Yo estaba estudiando abogacía. Estudié dos años, tenía ocho materias adentro, iba a volver con eso.

- ¿Y qué hay de ese abogado que no fue al artista ?

- No, nada. Creo que nada.

- ¿Y por qué abogacía?

- No sé, de chico me gustaba mucho cuando iba a la escuela. El EP lanzado por MIgrantes se titula Desde aquel verano.

- ¿Y cómo fue que se dio lo de la música? ¿Como hobby?

- Desde los 12 años que empecé a tocar el teclado, el piano y ya la música me encantaba. Llegaba de la escuela y me encerraba a hacer canciones en mi casa. Entonces como que siempre estuvo desde chico la música en mi y ya veníamos tocando con diferentes bandas. Cuando fui a vivir a La Plata, a los 18 años, ahí armamos Migrantes y entré a cantar de prepo porque nadie quería cantar. Y bueno se dio para bien, pero en ese momento no es que estaba enamorado de cantar, pero sí me gustaba hacer canciones.

- ¿Tenés canciones guardadas en un cajón?

- Sí, no sé cuántas debo tener, tengo muchísimas.

- ¿La primera que escribiste se ha publicado?

- No. No sé si estará guardad porque fue cuando era muy chico en una compu vieja. Es una balada muy romántica. En ese momento hacía baladas, escuchabas mucho reggae y entonces hacías canciones del estilo. Era una canción de amor a alguna compañerita seguro jaja.