Luisana Lopilato y Michael Bublé presentaron su nuevo emprendimiento lejos de lo artístico

Luisana Lopilato y Michael Bublé lograron consolidar su amor y construir una familia de ensueños. La pareja se mantiene firme en su unión, a pesar de llevar 15 años de relación. El tiempo para ellos no afecta a su vínculo, más bien, lo refuerza, ya que se muestran tan enamorados como el primer día, viviéndolo intensamente.

Lo cierto es que este romance inició con un flechazo de cupido que caló de inmediato en lo más profundo de sus corazones. Lejos de negarse a experimentar este palpitar, Luisana Lopilato decidió dejarlo todo e irse a vivir a Canadá con quien, años más tarde, se convertiría en su esposo y padre de sus hijos.

En el presente, la actriz permanece vigente en su carrera, sumando proyectos que culminan en éxito. Por el lado del cantante, él continúa creciendo profesionalmente con su carrera. A pesar de las vocaciones de ambos, los tortolitos no descuidan a sus cuatro hijos, dejando en claro que lo primordial para ellos es el bienestar de su clan.

Con intenciones de ampliar sus espectros, Luisana Lopilato y su esposo optaron por transitar nuevos senderos y se animaron a incursionar en un ámbito muy diferente al artístico. Sin miedo a poner marcha su plan, el cantante y la actriz anunciaron su reciente emprendimiento.

Por medio de su cuenta de Instagram, la ex Rebelde Way compartió con sus casi siete millones de seguidores, la novedosa bebida que lanzó junto a Bublé. Con un particular vídeo, la artista se mostró emocionada por este propósito que inició con ilusión junto a Michael y promocionó el producto que ofrece.

En la grabación, musicalizada de fondo con“All I Want for Christmas Is You”, se escucha a Lopilato consultarle a uno de los amigos que se encontraban en su casa:“Fernando, ¿qué estás tomando?”. A lo que él responde: “Fraser and Thompson. Easy, now”. Luego de su declaración, el hombre se dispone a tomar un sorbo de la bebida.

“Cena de fin de año, todo iba normal hasta que apareció Fraser and Thompson. ¡Por fin salió nuestro whisky. Por más proyectos juntos Michael Bublé”, expresó la artista. Hasta el momento, la bebida alcohólica sólo se encuentra a la venta en Canadá, pero hay expectativas, de que pronto sea un hecho en Argentina.