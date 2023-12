Max Cartier, el empresario que se vino a Argentina a grabar un disco

Max Cartier nació en una familia europea en Buenos Aires con diversas influencias culturales. Explorando las riquezas de las culturas latinoamericana y europea, constantemente rodeado de música y bellas artes, estuvo en la búsqueda de la belleza desde el inicio de su carrera.

Antes de iniciar su gira por Europa y Estados Unidos, Max Cartier visitó la Argentina en junio para brindar un show audiovisual de nivel internacional con 50 músicos en escena en el Teatro Coliseo. En esa ocasión el concierto fue grabado para realizar el primer disco de estudio en el país.

La visita de Max Cartier al país llevó también a un encuentro con Damián Mahler. El reconocido director musical estuvo a cargo de la orquesta el día de la grabación del mencionado disco, pero la relación además derivó en otro disco que se grabó días atrás con la Orquesta del Teatro Colón.

Max Cartier grabó un disco junto a Damián Mahler en el Teatro Coliseo.

En diálogo con MDZ, Max Cartier contó cómo fue el desarrollo de este material discográfico, además de adelantar que le gustaría grabar un disco de boleros.

“Todas las canciones de este disco son originales hechas para mí O sea que es como un traje a medida para mi voz, canciones que se escribieron para mí", respondió el artista sobre este disco que saldrá en los próximos meses.

- ¿Eso es más fácil que tener que adaptar una?

- No necesariamente, pero estas, por ejemplo, son todas realmente para mi estilo de voz y mi estilo en general. Viste cómo van entrando una canción y después otra con una gran facilidad, además de tener la suerte de contar un compositor maravilloso. Creo que se dio esa magia del compositor y del artista

- Este es segundo disco con Damián, ¿no?

- Hicimos uno en vivo en el Teatro Coliseo en junio, este es el segundo y seguramente hagamos uno más el año que viene. Ahí ya con todas las canciones en español, me parece. Max Cartier grabará un disco de boleros en homenaje a Armando Manzanero.

- ¿Cómo se dio esta relación y encuentro con Damián?

- Yo estaba buscando para hacer un concierto en Buenos Aires a alguien que me acompañe. Vi en YouTube a Damián orquestando a Armando Manzanero en el Centro Cultural Kirchner. Y bueno, lo encontré creo que en el Instagram o en algún lado, le escribí, me pasó su WhatsApp, hablamos. Y bueno, se generó esa relación que ves ahora, que la verdad que me parece como que trabajamos de toda la vida. Con muchísimo amor, respeto y generosidad.

- Has grabado y cantado en otras partes del mundo ¿Qué tiene en particular el músico argentino?

- Bueno, la pasión. Igual el recurso humano argentino, la calidad, no hay nada que envidiar y a eso sumarle que se le pone mucho más amor, más alma y eso se siente en el sonido. O sea, se transfiera al sonido increíblemente. Yo grabé, por ejemplo, en el Capitol Studios, que es un estudio emblemático, y grabé una canción, un cover muy conocido, que se llama My Way, y lo grabé con el micrófono de Sinatra y una orquesta de este tamaño o creo que eran más. Y cuando canté en My Way con la orquesta de Damián, la melodía sonaba muchísimo más linda. Era algo inexplicable. Suena más lindo acá que en el Capitol Studios, que es donde todo el mundo sueña llegar. Y eso creo que lo da la pasión de cada uno, el amor que le pone a lo que está haciendo. Tal vez la gente del Capitol Studios era un trabajo más. Acá es como... La dedicación, la entrega y eso se transfiere al sonido, es increíble. La magia de la música.

- Y puntualmente este disco, ¿qué sonidos va a indagar? ¿Por dónde va a ir?

- Este es el primer disco de títulos originales. Nos volcamos más a una música pop y está pensado para el mercado francés, para el verano que viene, para el verano europeo de 2024. Esperamos lanzarlo en marzo o abril tras dos o tres meses de desarrollo hasta que llegue el verano en Europa. Y bueno, ojalá que a la gente le guste, yo creo que les va a gustar, porque la verdad que con esta orquesta y estas melodías no te puede ir muy mal, digamos. Después creo que es un trabajo de marketing y de saber posicionarlo. Damián Mahler dirigió la orquesta para este nuevo disco de Max Cartier.

- ¿Por qué viniste a hacerlo acá?

- En realidad lo iba a hacer en París, pero cuando volví de la Argentina, después de hacer el concierto con Damián en el Coliseo, obviamente la gente que trabaja conmigo se quedó maravillada con la orquesta, con los arreglos. Cuando les comenté que íbamos a grabar este álbum acá, para mi sorpresa, el mismo el dueño del estudio me dijo que era lo mejor: “Yo sé que es en contra de mis intereses porque no vas a grabar en mi estudio, pero aprovechá esta situación”.

- Y el disco que viene, que me decís que va a ser en español, ¿está más apuntado para el público argentino?

- Sí, en realidad yo tengo que confesar que soy un amante de los boleros, y me gustaría hacerle un homenaje a Armando Manzanero. Tuve la suerte de ir a verlo en un concierto y Damián trabajó con él. Le propuse la idea, porque hay mucha gente que me pide que cante en español.

- ¿Y ese para cuándo va a tener fecha?

- Esto es una idea que yo vengo pensando hace bastante, pero recién se la comenté a Damián cuando llegué la semana pasada. Estaba encantado con la idea, pero primero vamos a terminar este, y después seguramente pondremos una fecha para que yo vuelva para acá.