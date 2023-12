La confesión de Fede Bal sobre su nueva novia

Hace unos días se oficializó el nuevo romance de Federico Bal, luego de lo que fue su tremendo escándalo y separación de Sofía Aldrey tras la difusión de chats muy calientes con varias famosas y conocidas del ambiente.



Sin embargo, el hijo de Carmen Barbieri logró dar vuelta la página y ahora disfruta de un nuevo noviazgo, con la bailarina Florencia Díaz. Justamente, sobre ella, habló con el programa Estamos Okey.



“Ella puede hacer lo que quiera y yo puedo hacer lo que quiera. Y eso no es una relación abierta. Eso es respetarnos. Nos pasa que estamos muy bien el uno con el otro, aunque estemos lejos”, explicó Federico Bal sobre los términos de la relación.



“Estoy muy bien. Estoy muy enamorado. Es una mujer que elijo todos los días. Encontré a alguien que, a pesar de la distancia, me acompaña a un nivel mágico y único. Hay un proyecto muy lindo que nos une, que es vivir la vida y divertirnos. Es una mujer que sabe divertirse. Me respeta mucho y me deja muy libre”, confesó el actor.



Por su parte, en una charla con Teleshow, la bailarina Florencia Díaz también habló de su relación con Federico Bal y también se mostró muy enamorada y entusiasmada con el comienzo del noviazgo.

Federico Bal habló de su nueva novia, Florencia Díaz. Foto: captura de TV.



“Estamos de novios con Fede súper bien. Yo también estoy muy, muy enamorada. Tenemos una relación muy distinta porque vivimos en países diferentes, pero es un vínculo muy hermoso y nos elegimos mutuamente todos los días”, comentó Florencia Díaz.



Como los dos tenemos posibilidades de viajar, él por su programa de viajes y yo porque me convocan para bailar de diferentes ciudades. Por eso siempre desde que estamos juntos hay una ciudad para encontrarse de sorpresa", cerró.