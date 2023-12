Escándalo y denuncias en los Martín Fierro de la moda

El viernes pasado se llevó a cabo la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda y todo terminó en escándalo. Decenas de figuras del espectáculo y la moda se hicieron presentes en el evento, que busca premiar a la industria textil en los medios de comunicación. Grandes figuras como Pampita, Moria Casán y Marcelo Tinelli fueron parte de la noche, pero las miradas terminaron posándose en una terna en particular.

Una de las categorías de la premiación fue la de “Mejor influencer”, en las que estaban nominados Wanda Nara, Stephanie Demner, Lizardo Ponce, Zuzu Coudeu, Angie Landaburu y Santiago Artemis. Finalmente, la ganadora fue Landaburu, una joven modelo con más de 1,8 millones de seguidores en Instagram que trabaja para algunas agencias internacionales.

El posteo de Yanina Latorre contra Angie Landaburu

Sin embargo, este premio terminó envuelto en una fuerte polémica por versiones que señalaron que Landaburu tiene seguidores comprados. Una de las primeras en alzar su voz en contra de la joven fue Yanina Latorre, quién lanzó en su cuenta de X: “Una vergüenza. No es influencer. No la conoce nadie. No trabaja con sus redes. Sus seguidores, likes y comentarios son comprados”.

El llanto y la acusación de Stephanie Demner

La premiación a Landaburu terminó opacada por las acusaciones en su contra y por una escena que protagonizó otra nominada. Es que Stephanie Denmer recurrió a su cuenta de Instagram para desahogarse y no pudo contener el llanto por no haber resultado triunfante. Además, se sumó a las denuncias de compra de seguidores de quien fue su contrincante en la premiación.

Stephanie Demner hizo un descargo en redes

“Tuve un año increíble, estaba muy feliz con lo que estaba pasando”, aseguró Demner. Luego, con lágrimas en sus ojos, la rubia agregó: “Fue un año con tantos logros que les tengo que ser sincera, sentí que era la mejor manera de coronarlo con este premio”. Por otro lado, Landaburu optó por poner paños fríos y sentenciar: “Obviamente no me gusta ver llorar a nadie. A mí me hubiese encantado que ganen todos”.