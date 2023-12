Sofía Jujuy rompió el silencio sobre los rumores de romance con Bautista Amadeo

En los últimos días comenzó a circular un rumor sobre un posible romance, que tiene como protagonistas a Sofía Jujuy Jiménez, separada hace unos meses, y a Bautista Amadeo, ex de Nicole Neumann.



La modelo y conductora fue vista con el ex de Nicole Neumann en la fiesta de casamiento de Sol Pérez y Guido Mazzoni, con lo cual los rumores de al menos un acercamiento comenzaron a crecer.

Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Amadeo.



En ese contexto, desde Pronto se comunicaron con Sofía Jujuy Jiménez para saber si hay algo más que buena onda con Bautista Amadeo, el hombre que alguna vez supo conquistar a Nicole Neumann.



Sin ningún lugar para especulaciones, Sofía Jujuy Jiménez negó rotundamente las versiones, de las cuales contó que estaba al tanto. “Vi y leí todo lo que se decía, pero la verdad es que nada que ver”, sostuvo.



“Él ni siquiera vive acá. Sólo bailé en el casamiento de Sol Pérez, como bailé con un montón de amigos. Y la pasamos bien”, agregó la modelo y conductora, despejando así las versiones de un posible romance con Bautista Amadeo.

Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Amadeo.



Asimismo, quien también se refirió a estos rumores fue Eva Bargiela, quien contó que en el casamiento varios hombres habían ido con papel y lapicera, como en tiempos en los que no había celulares.



Según contó la ex novia de Facundo Moyano, Sofía Jujuy Jiménez recibió uno de esos papelitos. “Te veo 4 AM en los kayaks”, decía el mensaje, el cual descartó la modelo, quien se quedó bailando con sus amigos.