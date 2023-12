Dady Brieva habló sobre el abrupto final de su programa en C5N

Hace unos días se confirmó la noticia que Peronismo para Todos, el programa que conduce Dady Brieva por la pantalla de C5N, será levantado de la grilla de programación del canal. Como era de esperarse, luego del batacazo que dio Javier Milei en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en octubre, el ciclo del humorista tenía los días contados.

Tras las repercusiones de la noticia, fue el propio Brieva quien explicó los motivos de la decisión. "Tenía contrato hasta fines de noviembre. El último programa salió al aire el 5 de noviembre... después no salió por las elecciones. Como es un canal de noticias prevaleció eso", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen para Entrometidos en la Tarde (Net TV).

"Me pagan antes del lunes 15 de diciembre y es lo último", concluyó Dady.

Peronismo para Todos no seguirá al aire en C5N.

Por su parte, Carlos Monti agregó que un fuente desde C5N le informó que "si ganaba Milei iban a renovar algunas caras" porque "no quieren dinosaurios" en la grilla.

En este sentido, no se sabe qué pasará el año que viene, dado que se prevé que se lleven a cabo muchas modificaciones en C5N que tienen que ver con el cambio político, según detallaron desde el entorno del canal.

Desde el programa Siempre Primicias (Canal Extra TV) sumaron información: "Se quedó sin programa. Peronismo Para Todos dejó de salir al aire hace tres semanas en C5N. Y me confirman que no vuelve a la pantalla".

"Quedaban un par de programas en diciembre, porque estuvieron las elecciones y antes el debate, pero no volvió y no se despidió. El año que viene no se sabe qué va a pasar y hay muchos cambios en C5N que tienen que ver con el cambio político", detallaron.

Recordemos que la última emisión de Peronismo para Todos fue el 5 de noviembre. Ese día, el humorista había expresado: "Uno de los últimos programas. Porque la semana que viene hay debate, la otra las elecciones, y después... Libertad Para Todos no se puede llamar. Así que por favor que no sea el último programa, los conmino a todos a meter ahí su voto".