La recompensa que ofrece Lola Latorre para recuperar las carteras de lujo que le robaron

El fin de año de Lola Latorre no es de lo mejor. Hace unos días le tocó despedir a su perrito Toto, un caniche que acompañaba a la familia hace 15 años; previo a ello, la hija de Yanina Latorre quedó eliminada del Bailando y hace unas horas, la joven fue víctima de un terrible robo en la vivienda que está habitando en Punta del Este.

Es que este año, Lola Latorre pasará el año nuevo lejos sus padres, Diego y Yanina Latorre, ya que ellos se encuentran en Miami, mientras que la influencer recibirá el 2024 con su amor, Felipe Ossana, y rodea de amigos aunque la antesala del festejo se vio opacada por este hurto.

Lola Latorre sufrió un importante robo y ofrece recompensa

La noticia comenzó a dar vueltas tras una historia de Instagram en la cual la joven explicaba lo sucedido: “Ayer a la madrugada nos entraron a robar y se llevaron un bolso mío con todas mis carteras de mucho valor, mi computadoras que uso para laburar y estudiar, anteojos de sol de mi cápsula con los que tenía que generar contenido y algunos cinturones".

Y siguió: “Estamos en la zona de La Juanita, desesperada para agotar todos los recursos hasta encontrar las cosas. Espero que la policía se solidarice y puedan ayudarme”.

“Es impresionante que después de tantos años sigan pasando estas cosas acá. Las calles están sin luz y los patrulleros no recorren la zona. Mi angustia es enorme. Perdí muchísimas cosas que me costaron mucho conseguir y son muy importantes para mí. Se llevaron mi computadora con absolutamente toda mi carrera en la facultad”, escribió.

Pasaron las horas pero no obtuvieron novedades de las pertenencias de la hija de Yanina Latorre por lo que la joven decidió poner manos a la obra: "Vamos a ofrecer muy buena recompensa para quien encuentre algo”, escribió la influencer y detalló que el abogado Fernando Burlando se sumó a la búsqueda de las carteras de lujo, anteojos y una computadora.

¡Buena recompensa! Lola Latorre sigue buscando sus objetos de valor que le robaron en Punta del Este

Sin embargo lanzó: "Esta gente pone en venta las cosas de valor, las ofrecen a los turistas. Así que les pido que si les llega alguna información que me avisen, estoy atenta a todos los mensajes”. Sobre la computadora, contó que tenía guardado “todo el esfuerzo de los cinco años en la facultad”.

Y aclaró que no recurrirá a la plata de sus padre para reponer las cosas: “Soy una chica de 22 años, trabajo, y por suerte me puedo comprar las cosas sola. Soy independiente”. Para cerrar, Lola Latorre, sostuvo: "Estoy con mucha bronca, me arruinaron las vacaciones. Si alguien cura malas energías, o este ojeo que estoy pasando, escríbanme, se los agradezco".