La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Lizy Tagliani sobre su novio

Este sábado 30 de diciembre, Mirtha Legrand estuvo al frente de su último programa del año. Con Nelson Castro, Lizy Tagliani, Flavio Mendoza y Facundo Moyano como invitados, La Chiqui despidió el 2023 de La Noche de Mirtha.

Durante la cena, la humorista contó detalles de cómo conoció a su esposo, Sebastian Nebot, en Mendoza. En medio de la charla la conductora decidió indagar más sobre la relación, pero en un momento descolocó a la actriz.

Todo comenzó cuando le pregunto dónde se conocieron con Sebastian: "Nos conocimos en el año 2016 cuando yo fui a trabajar a Mendoza". Al escuchar su relato, Flavio Mendoza interrumpió con una tos rara, dejando entrever que eso no era del todo cierto. "¿Eso no es cierto? Qué rara esa voz", expresó Mirtha.

Mirtha junto a sus invitados.

"En ese momento tenía 28 y a mi siempre me gustaron de 35 para arriba. Entonces, me gustó, pero no era para mi. Tenía como cosas muy aniñadas a pesar de que me pidió un beso y no se lo di", expresó.

"No sé por qué no se lo di!. Después en 2019 ya nos reencontramos cuando yo fui a la vendimia y me casé", agregó. "Sos buscona", le contestó Mirtha.

Luego, La Chiqui agregó para finalizar: "Yo estudio a todos mis invitados, algunas cosas se pueden contar, otras no, pero qué vida has tenido Lizy".