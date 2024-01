Coti Romero contó los detalles de la pelea entre La China Suárez y la ex de Lauty Gram

Desde que se habla de una relación con La China Suárez, algo que aún no oficializaron, la vida de Lauty Gram comenzó a tomar una fuerte repercusión mediática. En ese marco, la ex del cantante, Madison Segreti, se le peleó con la actriz en una fiesta.



Todo sucedió en el marco de las versiones cada vez más resonantes que aseguran que La China Suárez y Lauty Gram están juntos. Esto habría ocasionada un fuerte encontronazo entre la actriz y la ex novia del artista. ¿Los detalles? Los reveló Coti Romero en el Bailando 2023.



En su visita al streaming del Bailando 2023, Madison Segreti fue indagada por Marcelo Tinelli, quien quiso escarbar sobre cómo quedó la relación con Lauty Gram y si conocía o no a La China Suárez.



“Parece que la China ya la rajó a Madison de algunos lados”, deschavó Ángel de Brito desde el jurado. “Sí, la he visto y me la crucé en algunos lugares”, reconoció la ex novia de Lauty Gram desde el streaming.



“Le deseo lo mejor, de todo corazón. Yo sé respetar las cosas de una separación. Cada uno en la suya y que sea feliz con ella o con quien sea. Y que triunfe en la música. Yo estoy enfocada en mi vida y en lo mío”, agregó la joven TikTokera.

La China Suárez y Madison Segreti.



Allí, Coti Romero intervino para contar los detalles de esa situación bochornosa que se dio entre La China Suárez y Madison Segreti en la fiesta, en la que, asegura, “la actriz la apuró” a la ex del artista urbano.



“La China la quiso apurar a Madison y a la hermana, que está con nosotros acá, y yo justo la estaba viendo. El de seguridad la tuvo que sacar”, contó Coti Romero. “No sabía que la China era patotera. Brava”, acotó Marcelo Tinelli.