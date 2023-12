Diego Leuco rompió el silencio y hablo sobre la separación con Sofía Martínez

Diego Leuco y Sofía Martínez parecían una pareja imbatible, unida por la complicidad, el amor y el compañerismo. Pero luego de casi dos años de relación, a mediados de octubre los dos confirmaron que le habían puesto pausa a la pareja. Al menos, como se venía dando hasta ese momento.

Los periodistas dejaron de convivir y hablaron al respecto, sin vueltas, cada vez que se lo preguntaron. Diego Leuco aseguró ante el cronista de LAM que “a pesar del amor” tenían que “encontrarle la vuelta” y que con Sofía Martínez lo estaban intentando.

Sofi Martínez y Diego Leuco en Doha, Qatar, cuando nada anticipaba una crisis. Instagram Sofi Martínez.

“Nos amamos mucho. A veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo para estar juntos", dijo Diego dos meses atrás, y minimizó la crisis que atravesaban al indicar que era algo que le pasa “a todo el mundo”.

“Tomamos distancia para ver un poco cómo enganchamos de nuevo. Hay mucho amor. Es complicado estar en pareja, más en esta época. La amo mucho. Es una persona increíble", insistió el conductor de LUZU, poco antes de que los rumores lo vincularan con Yoyi Francella, su compañera en el canal de streaming, relación que él siempre negó.

La parejita en una de sus vacaciones. Instagram Sofi Martínez.

Luego, Yanina Latorre informó en LAM que Leuco y Martínez no se habían “separado del todo”. “Lo blanquearon porque estaban muy expuestos. No funcionaba la convivencia. Es una crisis”, aseguró la angelita.

El presente de Diego Leuco y Sofía Martínez

Y ahora, a pocos días de cerrar 2023, aparentemente los colegas aún intentan armonizar sus diferencias y encontrar el modo de volver juntos. Así lo indicó Diego, en diálogo con Ciudad Magazine, al revelar que con la periodista deportiva no está todo dicho. “Con Sofi la seguimos remando”, volvió a decir.

Para reafirmar la importancia de Sofi en su vida, en las últimas horas Leuco hizo un balance de 2023: publicó un video con una selección de los mejores momentos de su año y la imagen de ella aparecía en varias oportunidades.