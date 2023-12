Selena Gómez abre su corazón y dice cuál es el tipo de persona que la enamora

La reconocida artista Selena Gómez ha dado un paso al frente para hablar sobre sus experiencias y expectativas en el mundo de las relaciones amorosas. Recientemente confirmó estar en una relación, y ahora, con su nueva pareja, Benny Blanco, ha decidido compartir abiertamente sus pensamientos y prioridades.

En una conversación con Vogue México y Latinoamérica, Selena Gómez, a sus 31 años y con una exitosa carrera en la actuación y la música, se abrió sobre lo que busca en una pareja. La clave, según ella, radica en encontrar a alguien que sea amable, atento y, sobre todo, un buen oyente. La estrella de "Sólo asesinatos en el edificio" expresó la importancia de sentirse atraída por personas que realmente se preocupen y la escuchen, algo que considera no siempre fácil de encontrar.

Selena Gómez habló abiertamente de cómo es su relación amorosa.

En medio de los rumores y especulaciones, la cuenta de Instagram PopFaction compartió imágenes de Selena Gómez y Blanco, sugiriendo la confirmación de su relación. La artista estadounidense, con una respuesta simple pero contundente, escribió: "Hechos", generando diversas interpretaciones entre sus seguidores.

Según Business Insider, Selena Gómez reveló que ella y Benny Blanco llevan alrededor de seis meses saliendo. Esta revelación llega junto con una selfie compartida por la actriz y cantante en un evento benéfico de su marca de belleza, Rare Beauty, donde expresó el alto grado de respeto y admiración que siente por Blanco. Describiéndolo como alguien que la ha tratado mejor que nadie, destacó que supera a cualquier otra persona con la que ha estado.

Además de ser portada de Vogue México, Selena Gómez también lo fue en Vogue Japón.

Además, Selena Gómez ha sido franca respecto a sus experiencias pasadas, declarando en un comentario su decisión de no volver a estar con alguien que no la valore. A pesar de los altibajos en su vida amorosa, Gómez no deja de agradecer y expresar su amor hacia sus fans, a quienes considera un pilar fundamental en su vida.