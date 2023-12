Lucía y Catalina se pelearon a los gritos contra Emmanuel en Gran Hermano: "Mala leche"

Las tensiones brotan por doquier en ese entramado extraño de una convivencia forzada con dos decenas de personas desconocidas. Gran Hermano continúa con la mecánica de discusiones entre los participantes, por cualquier tipo de nimiedad y detalle insulso.

Ahora, Lucía y Catalina arremetieron con todo a Emmanuel, en un intercambio de opiniones y acusaciones que alcanzó un grado altísimo de bronca, de confrontación y que sacudió a la estadía de todos los aspirantes a ganar el premio millonario y sobre todo a alcanzar fama, visibilidad pública y un espacio en el mundo del espectáculo.

La situación se produjo en una comida, en pleno almuerzo y fue creciendo en intensidad con las discrepancias que evidenciaron el peluquero y la joven salteña. El llamativo participante encendió la mecha de una bomba con una definición muy picante de su compañera.

"Dejá de meter púa, ridícula. No seas boluda. Después vas con los pibes a la pieza y cuereás a todas, así que ojo", exclamó Emmanuel. Esa denuncia de un comportamiento errático, con tintes de falsedad, provocó que Lucía activará su defensa con ahínco y mucha personalidad.

"Yo no hablo mal de nadie. Ya te saqué la ficha. No hablo mal de nadie; ni de mi vieja, ni de mi hermana, ni de nadie. Te saqué la ficha. No vuelvas a decir que yo hablo mal porque no hablo mal de nadie”, gritó la salteña con absoluta seguridad en sus acciones

De manera extraña, Catalina decidió intervenir y saltó con un apoyo a su compañera de cuarto y bramó: "Eso es de mala leche, andar diciendo que ella nos saca el cuero a nosotras. Eso no te lo creo. Con todo el quilombo que hay, inventar que ella nos anda sacando el cuero... las que hacen eso son unas conchudas del orto, y ella no lo es".