El motivo que confirmaría que Zaira Nara está embarazada

Este martes comenzó a correr muy fuerte el rumor que Zaira Nara estaría embarazada de Facundo Pieres. La hermana de Wanda estaría esperando su tercer hijo, el primero con el polista con el que volvió hace muy tiempo a retomar su relación.

Antes de emprender un irse a descansar a Punta del Este la modelo y el deportista se fueron de viaje las Cataratas del Iguazú con Malaika y Viggo, los hijos que tuvo Zaira con Jakob Von Plessen. Este viaje habría sido para darle la noticias a los menores de que van a tener un hermanito.

Zaira Nara y Facundo Pieres esperarían su primer hijo juntos.

Según informó la periodista Agustina Binotti, a través de un artículo de A24, la pareja estaría esperando su primer hijo juntos, pero todavía no hay confirmación oficial de la noticia.

El rumor nace porque Zaira Nara cuando fue a realizarse un tratamiento en las uñas a un salón de belleza pidió que no utilicen ciertos productos porque no podría tolerarlos por estar embarazada. Si bien ella aún no lo anunció de manera pública, los empleados de un salón de belleza se sorprendieron al enterarse de su propia boca.

Zaira Nara habría dicho en un salón de belleza que está embarazada.

"La hermana de Wanda esperará los tres meses para confirmarlo públicamente, pero en la producción de fotos de Navidad, como en las fotos en Cataratas, tiene un gesto de taparse el abdomen que valida la información”, cierra la periodista en su nota.