Coti Romero contó cómo sería su cita ideal y sorprendió

El amor después del amor. Coti Romero hace poco tiempo compartió con sus seguidores que volvió a apostar al amor. Luego de su escandalosa separación de Alexis “Conejo” Quiroga, también ex Gran Hermano, por los días que corren está conociendo al tiktoker, Conrado Villagra.

Y fiel a su sinceridad, Coti Romero mantuvo un divertido ida y vuelta con Marcelo Tinelli antes de su performance en el Bailando, junto a su bailarín Jitsu Díaz y Los Chakales, en el ritmo cumbia con bandas, reveló que conoce el departamento del joven y se animó a dar detalles de cómo sería su cita ideal, la cual dejó a todos boquiabiertos.

Coti Romero y su peculiar cita ideal

Todo comenzó cuando la ex GH admitió estar conociéndose con el joven tiktoker y según contó el viernes que pasó, se habían visto el domingo por última vez por los respectivos compromisos laborarles: "Cuando hay conexión se dan solitos los tiempos. ¿O no te pasó a vos también?”, lanzó la participante del Bailando, apelando al vínculo del conductor con la modelo peruana.

Y siguió: "No somos novios, nos estamos conociendo. Pero no voy a decir nada porque siempre que cuento las cosas se caen, van para atrás”. Pero lo cierto es que Coti Romero conoce muy bien el departamento de Conrado Villagra, el cual es oriundo de Luján aunque se radica en Palermo.

Sin embargo, no quedó ahí: "A la mamá la empecé a seguir en Instagram porque me había seguido y subió historias nuestras”, por lo que al parecer va en serio.

Luego, Coti Romero soprendió a todos contando su cita ideal: "Soy muy extrema. Sería ir a nadar con tiburones". Como era de esperar, Marcelo Tinelli le contestó: "Pero el objetivo del flaco de máxima sería un chape. No está pensando 'uy tengo que ir a escalar el Himalaya, tengo que ir a nadar con tiburones".

Coti Romero estaría arrancando un noviazgo con el tiktoker, Conrado Villagra

A lo que la participante del bailando retrucó: "Ese día le propuse: 'qué tal si hacemos algo como una prenda y nos tiramos a la pileta', porque ahí estaba prohibido tirarse. Y él me dijo 'ah sí, puede ser, pasa que está prohibido'. Y bueno, ahí está el juego".

"Ahí está lo divertido", cerró Coti Romero muy picante y reveló que no se vieron más desde entonces aunque no porque no quiera sino por falta de tiempo.