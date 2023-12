Las respuestas de Javier Milei a las preguntas íntimas de Mirtha Legrand

En la última cena de Mirtha Legrand en este 2023, la conductora tuvo dos invitados más que especiales: Javier Milei y Patricia Bullrich. La Diva descontracturó la noche con preguntas muy íntimas para el Presidente.



Si bien Javier Milei transitó por varios de los temas de la actualidad, principalmente los que refieren al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que generó tanta polémica, también hubo momento para la distensión.



Fue en ese marco en el que Mirtha Legrand, despojada de cualquier tipo de filtros, le hizo preguntas muy íntimas a Javier Milei, que, fiel a su estilo, no le escapó a ninguna y respondió absolutamente todo.



Por empezar, la conductora quiso saber si el Presidente, hoy en pareja con Fatima Florez, tiene planes de casamiento, al menos en el largo plazo. “¿Se va a casar usted?”, le preguntó Mirtha Legrand. “Yo no creo en los contratos eternos”, respondió el mandatario.



Luego, Mirtha Legrand fue más allá y le consultó por la paternidad a Javier Milei, que insistió en una de sus respuestas más clásicas, algo que, sorpresivamente, ya se esperaba la propia conductora.

Mirtha Legrand, Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: captura de TV.



“¿Le gustaría tener hijos?”, le preguntó la Diva. “Bueno, tengo hijos de cuatro patas”, contestó el Presidente de la Nación. “Sabía que me iba a contestar eso”, acotó Mirtha Legrand, entre algunas risas.



“¿Usted le habla a sus perros?”, insistió la conductora. “Si lo que dicen es cierto, de que mis perros son estrategas, son los mejores del mundo. En dos años llegué a ser Presidente. Así que voy a hacer que a mis perros no me los contraten. Necesitamos seguir sosteniendo el Gobierno”, contestó, con picardía, Javier Milei.