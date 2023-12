La táctica secreta de María Becerra para calmar la ansiedad

La vida gira a mil por hora, con cientos de miles de estímulos para una figura internacional de su calibre. María Becerra disfruta de un presente soñado, con el éxito que brota por doquier en lo profesional y también con el bienestar de una pareja maravillosa que construye con J Rei.

La famosa también transita por problemáticas cotidianas, como la inmensa mayoría. Por eso, se animó a contar un secreto increíble, que refiere a la táctica espectacular que encontró para calmar la ansiedad, esa vibración que se activa con extrema frecuencia en la actualidad.

En una entrevista con Revista Gente, la cronista le consultó sobre su manera de paliar esa sensación: “¿Cómo hacés para lidiar con ese sentimiento y con qué conectás cuando atravesás la ansiedad, hacés alguna meditación? ¿Qué es lo que te devuelve a vos?”.

María Becerra agotó las entradas para dos estadios de River.

De esta manera, María detalló los mecanismos que encontró para encauzar su tranquilidad y para lo cual se erige en un factor decisivo la paz hogareña. “Bueno, por ejemplo, estar acá en mi casita, escuchar mantras, estar en el patio, que es súper grande y tenemos muchas cotorras”, arrancó.

En la continuidad de su confesión, María Becerra añadió más detalles de lo que lleva a cabo a diario: .” Con mi novio les ponemos comidita. Ellas tienen sus casitas con agua y comida, y también les dejamos a los colibríes, que me encanta que vengan a saludar”.

En ese sentido, la célebre artista ponderó el rol de J: “Hay días en los que yo estoy cansadísima y sobre estimulada durante todo el día, hablo con mucha gente y llego con mucho dolor de cabeza. Entonces ya no quiero hablar con nadie. Y como él me conoce, me entiende y me sabe leer, ya se da cuenta de que ese día necesito estar tranquilita y sola”.

María Becerra es la artista argentina del momento.

Y en la misma línea, María profundizó en las acciones de su novio en esos momentos álgidos y contó: “Así que prende sahumerios, pone el tipo de música que me gusta, algo zen, me ofrece matecitos y me habla bajito”.