La escalofriante historia que vivió Pamela David a través de una constelación

Este sábado en PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, estuvo de invitada Pamela David que reveló una inquietante historia que vivió a través de una constelación.

En una ronda también compuesta por el relator Pablo Giralt, la modelo Eva Bargiela, el humorista Roberto Moldavsky y el mediático Alfa, ex participante de Gran Hermano, la santiagueña reveló una intimidad.

"Yo creo en todo, pero creo y soy curiosa y voy y lo hago. Me gusta estudiar astrología. Constelé muchas veces", confesó la conductora a lo que Andy le interrogó: "¿Y salió algo? ¿Descubriste algo ahí o no?".

"Pasaron muchas cosas muy interesantes, se movieron piezas en mi árbol y en mi familia que se acomodaron. Fue algo genial", comenzó el relato Pamela David.

Pamela David contó esta inquietante historia en PH Podemos Hablar.

"La madre biológica de mi papá, Azulina, muere en el parto. Nuestra abuela que nos crió, o que lo crió mi papá, fue tan presente que a Azulina la olvidamos. Nunca nadie se acordó en mi familia de lque hubo una vida para que hoy estemos todos acá", cuenta haciendo referencia a su abuela.

"Pero bueno, la constelación, en este caso, consistía en darle un lugar, agradecerle, decir una especie de oración, pero en voz alta. Yo no es que creía o no, pero lo hice y ya está se terminó", continuó la historia antes de contar el extraño hecho.

"Pasan dos semanas, mi papá que nunca habla en serio, en una mesa familiar se para y repite palabras similares a las que me dijo esta consteladora. Dice, "chicos, quiero que brindemos por Azulina, su abuela, porque gracias a ellas estamos acá". Y repite como las palabras que yo dije, que a mí se me pone la piel de gallina porque yo no lo había hablado con nadie, me lo guardé para mí, no lo podía creer" cuenta dejando sorprendidos al resto de los invitados.

"Por eso lo cuento, esa es una experiencia, después hay otras que me las guardo. Pero bueno, me pareció genial que a él en algún lugar le resonó la energía, le llegó, le dio lugar. Creo que se acomodaron muchas cosas", finalizó Pamela David.

