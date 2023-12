Flor Vigna reveló la famosa con la que quiere hacer un trío con Luciano Castro

Sin tapujos, lejos de los estereotipos. Fresca, con honestidad y mucha sinceridad, así se exhibió Florencia Vigna a la hora de ahondar en una arista muy privada de la pareja que configura con Luciano Castro, ya que se animó a revelar, en público, la mujer que la atrae.

Motorizada en la honestidad, la bailarina aceptó el reto de exteriorizar sus deseos más profundos y admitió que piensa en una famosa cantante para añadir una pizca de pasión a su noviazgo o para experimentar una situación disímil a lo cotidiano con Lucho.

En una entrevista con Socios del espectáculo, el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece, el cronista le preguntó directamente sobre una declaración reciente: “Además me recuerdo que dijiste que hasta intentarías involucrar a alguien en algún futuro en la pareja”.

En primera instancia, Flor reconoció que le agrada la idea, pero que todo debe surgir de ella. “Sí, igual la tengo que elegir, Por ahí me decís Fulara y digo ‘no, Fulana ni en pedo y qué te pasa con Fulana’”, explicó con total naturalidad sobre sus celos.

Y eso lo hilvanó con una diferencia notoria con Castro en cuanto a las inseguridades: “Lucho no es para nada celoso. Es más, me he encontrado más veces yo preguntando ‘che, qué onda esto’”. Y especificó que la aventura sería para un futuro: “Yo planeo ojalá poder estar por mucho mucho tiempo y pienso que las parejas, cuando pasan muchísimo tiempo, está bueno hablar del deseo”.

Finalmente, Vigna juntó valor y le puso nombre y apellido a esa celebridad que le activa cosquillas y pulsiones: “La primera vez que la vi a La Joaqui me enamoré, fue mi primer sentimiento, como ‘wow, qué hermosa’ y dije que con ella sí, lo haría. Fue un delirio mío”.

Vigna reconoció que quiere intimar con La Joaqui y Luciano Castro.

Empero, la ex participante del Bailando por un sueño, al que renunció para dedicarse de lleno a su carrera como cantante, aclaró: “La Joaqui te amo, estoy enamorada. Ni siquiera se lo pregunté a Lucho, nada. fue un delirio místico mío”.