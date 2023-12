Flor Vigna abandona el Bailando 2023 para dedicarse a la música y ya se sabe quién la va a reemplazar

Flor Vigna se ha destacado en el Bailando cada vez que ha participado. De hecho, es bicampeona del programa que conduce Marcelo Tinelli. Este año, fue nuevamente convocada para el certamen de baile y se llevó todos los aplausos en cada una de las performances.

Este jueves anunciaron en Intrusos que la artista dejará de ser parte del concurso porque tiene "compromisos con la música". "Flor Vigna acaba de anunciar que esta va a ser su última gala, no va a participar más del Bailando 2023, no va a estar más", revelaron en el programa que conduce Flor de la V. Recordemos que Vigna se lanzó como cantante en 2021 y desde entonces no ha parado de lanzar temas musicales.

"Perdóname" es la última canción que sacó. Créditos: captura de pantalla Youtube Flor Vigna.

También Ángel de Brito confirmó esta noticia a través de sus historias de Instagram (@Angeldebritooki): "Baila esta noche por última vez. @Florivigna contó que tiene muchos compromisos con la música y apuesta por eso". Además reveló el nombre de la figura que la reemplazará en el certamen: Noelia Marzol.

La cantante se presentó este jueves en la pista del Bailando 2023 y se emocionó hasta las lágrimas al despedirse del programa: Primero quiero agradecer muchísimo, yo entré acá con 20 años. Aprendí un montón de cosas, perdí y gané, me halagaron, me criticaron. Mirándote a los ojos te quiero agradecer, porque aprendí una bocha acá, porque gracias a esto me llamaron para protagónicos y papeles chiquitos también, crecí mucho por este programa", le dijo la bailarina al conductor.

Así se despidió Flor Vigna del Bailando 2023

Y luego explicó su salida del programa: "Aprendí tanto a producir acá que me armé mi propia productora, invierto todos los días mi tiempo y mi dinero, hago autogestión con mi proyecto de música. Después de tanto sembrar, están saliendo muchos frutos, muchos trabajos. Tenemos una gira muy importante. Mañana tocamos en el Movistar Arena con Los Palmeras y no estaba pudiendo con todo, el otro día me enfermé. El cuerpo me dijo que ya no, y lo hablé con la producción, y el equipo. Quizás sirvo más desde la tribuna apoyándolos que molestándolos y enfermándome por querer con todo, y yo tengo que ir por mi sueño, y ellos por el suyo. Yo voy a ir por mi sueño que es la música".

Minutos después, Tinelli confirmó que Noelia Marzol será quien va a ocupar el lugar de Vigna en el Bailando 2023.