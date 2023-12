Quién es el novio de la actriz Leonora Balcarce

Luego de varios años alejada de los flashes, la actriz Leonora Balcarce volvió al cine, con el estreno de “Ven a mi casa esta Navidad”, ópera prima de Sabrina Campos. Al hablar de su personaje, contó que se siente muy identificada y habló sobre su vida actual en pareja.



Leonora Balcarce está en pareja hace 13 años con el productor Cruz Pereyra Lucena, con quien tiene dos hijos. “Vinicius tiene 8 años y Río tiene 6. Y estoy en pareja desde hace 13 años”, comentó en charla con La Nación.



Sobre su romance, la actriz recordó cómo fue que se conocieron y cómo fue esa primera vez en la que coincidieron en una reunión de amigos en común, que fue el punta pie inicial de una relación que ya superó la década.

Leonora Balcarce y Cruz Pereyra Lucena. Foto: @leonorabalcarce.

“Nos conocimos por amigos en común, en una reunión. Nos movíamos en el mismo círculo, pero no nos habíamos cruzado mucho hasta que nos miramos y sintonizamos. Es productor de espectáculos de música (manager de Hernán Cattaneo y director de Buena Productora)”, contó Leonora Balcarce.



Es inevitable, al hablar de sus relaciones, recordar que la actriz fue pareja de Gustavo Ceratti. De hecho, ella fue la protagonista de la última historia de amor que tuvo el reconocido cantante.



“Prefiero guardarme para mí lo que vivimos. No tengo ganas de compartir nada. Nunca me interesó hablar de temas privados. No me siento cómoda haciendo eso. Yo no soy del palo mediático. Me incomoda”, confesó Leonora Balcarce.

Por último, se refirió a la circunstancia de haber dejado de trabajar durante un largo tiempo tras el nacimiento de sus hijos. “Hice obras de teatro en los últimos años, pero tenía que irme de casa de noche varias veces por semana y la verdad no me daban ganas”, contó Leonora Balcarce.



“Esta vuelta al trabajo me encuentra bárbara. Estoy muy contenta con esta película. La pasamos muy bien filmándola, aunque la hicimos a finales de 2021, bordeando el Covid y todavía con protocolos y miedo a contagiarnos. Todos estaban con barbijos menos yo. Y no le conocí la cara a la mitad del equipo”, concluyó.