Viviana Canosa admite su compleja situación en LN+ y renuncia a otro medio

Este jueves, Viviana Canosa comentó al aire el motivo de su renuncia a su ciclo radial en El Observador 107.9, y además la conductora se sinceró sobre su compleja situación en LN+ tras la asunción de Javier Milei como presidente.

En cuanto a la decisión de no seguir con Viviana 107.9, que salía al aire de 18 a 20, la periodista explicó durante su interacción con Yanina Latorre en dicha emisora: "Es nuestro último pase y mi último programa. No me puse de acuerdo con la radio. Me había puesto de acuerdo, pero ayer me dieron marcha atrás con algunas cosas que había pedido y decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen".

Viviana Canosa junto a los compañeros con los que trabajó en El Observador 107,9. Foto: Instagram @vivianacanosaok.

Luego Viviana Canosa aclaró sobre su baja al espacio radial: "Esto no es dramático ni nada, yo soy de las personas que piensan que las cosas pasan por y para algo. Y vengo varios años de hacer tele a la noche... y este año nuestro pase, que desgastamos una energía tremenda. De acá me iba corriendo al pase de Jonatan Viale, después al de Alfredo Leuco, hago mis programas y los produzco, hago todo... y ayer me dijeron acá que no se podía hacer el cambio de horario que quería".

Sobre su salida de El Obervador 107.9, Canosa concluyó: "Estoy super agradecida a todo, pero de verdad las cosas pasan por y para algo. Me sorprendí y a la vez tomé la decisión que necesito, que es parar. Tengo la propuesta para seguir en LN+, pero quiero volver a escucharla por las dudas... quiero reinventarme".

Por otro lado, este jueves Viviana Canosa conducirá su último programa de la temporada en LN+, en medio de rumores de un definitivo final de labor en dicha señal de noticias.

Viviana Canosa finaliza este jueves su temporada en LN+. Foto: Captura de video LN+.

"Siento que no está mal que termine porque yo no estoy tan contenta con lo que está pasando, no estoy en la luna de miel (con el flamante gobierno de Javier Milei), y a veces es un poco incómodo lo que yo digo, soy muy políticamente incorrecta. Está bueno que pare y relajarme un poco", admitió la conductora sobre su compleja situación en LN+.

Por otro lado, Canosa tenía previsto hacer radio durante el mes de enero desde Uruguay para El Oservador, pero tras el alejamiento de esa emisora, el proyecto quedará trunco.

Según había señalado Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Viviana Canosa tenía planeado hacer radio en la mañana y televisión en la noche, para así "tener un poco más de vida" durante el resto del día. Sin embargo, el panorama laboral para la poolémica periodista ahora también es incierto en LN+.