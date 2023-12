Moria Casán se burló de Fátima Florez tras cobrarle por las imitaciones que hizo de ella

Desde hace un tiempo, Moria Casán venía reclamándole una retribución económica a Fátima Florez por imitarla. Además, La One había dejado en claro su descontento con la forma en que la actual primera dama la interpreta. Y ahora que tras su pedido, cobró un dinero, se burló de la actriz con un filoso revés.

Este miércoles en Intrusos (América), el panelista Guido Záffora reveló que Fátima Florez no imitirá más a Moria Casán. "Recibió en su cuenta bancaria un depósito de Guillermo Marín por las imitaciones del último tiempo", detalló el periodista sobre el pago que hizo el productor de la artista a favor de la jurado del Bailando 2023 (América).

Tras recibir el pago, Casán enfatiz´:"Me encanta que no me imite más porque yo se lo pedí. Marín, el empresario de ella, es un señor porque lo último que hizo Fátima ya me entró en mi cuenta. Ya cobré".

Luego, lejos de dar por terminada la polémica, Moria Casán arremetió contra Fátima Florez al deslizar en tono sarcástico: "Gracias mi amor, engordaste mi bolsillo. Igual no está al día, porque con todo lo que hizo, sabés la que me tiene que poner".

Hace un tiempo, en un audio que envió al programa Gossip (NetTV), Moria había asegurado que Fátima le faltó el respeto como directora. "Esta mina trabaja de mí, me hizo siempre. No me gusta cómo me hace, me hace como una Moria rancia con naftalina. Entonces en diciembre empecé a decir 'bueno, si me hacés, pagame'. No la odio ni la detesto, dejense de joder los que dicen eso", sumó en esa oportunidad La One contra la imitadora.