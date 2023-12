Juan Ingaramo: nuevo disco, su amor por Córdoba y su admiración por La Mona

Juan Ingaramo presentó su quinto álbum de estudio. En “Welcome to Cordoba City”, Juan abre las puertas de su ciudad y muestra su calidez como anfitrión para contar su historia. Con invitados de lujo como Ulises Bueno, Jean Carlos, Zoe Gotusso y Pepa Brizuela, WTCC es el álbum ideal para este verano.

Por un lado, las canciones que forman este quinto álbum de Juan Ingaramo narran historias de amor trasnochado, amor conyugal, baile, fernet y desamor. Estos relatos son tan universales como íntimos y certeros: enamorarse a las 6 am, perder la pasión con el paso del tiempo o reencontrarse con un viejo amor. Y sin embargo (a pesar de su lengua universal), Juan nunca deja de lado su propio corazón, tal vez en este disco más que nunca.

Juan Ingaramo viene de agotar las entradas en La Plaza de la Música de Córdoba.

Las 13 canciones que componen “Welcome To Cordoba City” ponen a rodar la película de la ciudad que lo vió crecer. Pasando por la balada, el cuarteto, el reggaeton y el pop, Juan demuestra que sus raíces siguen tan intactas como su curiosidad. Mostrar de dónde viene uno y regalárselo con orgullo al mundo entero es un gesto de amor, de ternura y fidelidad. Sean bienvenidos a la ciudad de Córdoba.

"El verano es una estación que me pone efervescente así que aprovecho eso. Me gusta mucho el clima, la energía, así que aprovecho", cuenta el artista en diálogo con MDZ.

Este disco expone y muestra parte de la esencia de Córdoba. "Es como la escenografía sobre la cual cuento estas historias, estas canciones. Es un disco que viene de un sentimiento y de una necesidad de buscar lo que te diferencia del otro por eso, sin querer, terminé en esta búsqueda de mi historia, mi identidad", reflexiona Juan sobre su provincia que lo vio nacer hace 36 años.

Hablar de Córdoba irremediablemente nos conecta con el cuarteto y el fernet, pero además "te diría el espíritu cordobés. Esa predisposición a la diversión, a la joda, a pasarla bien, a contar chistes, a bolacear, a sacarte la ficha, a tirarte un apodo ¿viste? Esto con que nos hemos criado todos los cordobeses y que se reproduce y refleja en la música".

- ¿Fernet o vino?

- No me quiero así estereotipar tanto, la verdad que son momentos distintos. Yo tomo fernet cuando salgo, cuando estoy en el boliche, cuando estoy en el after show, cuando llego al asado, pero tomo vino todo el día también. Así que no, no me ponga en esa disyuntiva. No hay que elegir.

- ¿Una canción que no sea tuya, que te hubiese gustado escribir?

- Hubo muchas, miles. Me gusta mucho "Luna" de La Mona. Juan Ingaramo y Jean Carlos cantaron juntos en los shows en Córdoba y en Buenos Aires.

- ¿La has cantado en algún concierto?

- No, no.

- ¿Y puede aparecer en algún concierto?

- Seguro, capaz. No lo había pensado.

- ¿Y hacer algo con La Mona?

- También, pero bueno, es como muy grande, muy fuerte La Mona. Tengo una buena relación con él, lo conozco, conozco a su familia, a Carly. Pero bueno, es un ídolo, ¿viste? Como decían, jugar al fútbol con Messi.

- ¿Lo seguís viendo como un ídolo o ya como un par?

- No, no, qué par. Es como un Dios, ¿viste? Para la ciudad. Lo que pasó con Riquelme del amor de la gente, eso es el poder. El poder es que la gente te quiera y a La Mona lo quiere, lo quieren mucho y mucha gente.

- ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste? ¿Te acordás?

- Mi viejo tiene un estudio de grabación en Córdoba, que en aquel momento quedaba en otro lado. Y él vino a grabar una voz para un disco de otro artista, que no era músico el otro artista. Y apareció él y yo tenía ocho o nueve años. Tengo esa foto, la tengo que buscar. Y después me lo crucé muchas veces más. Me lo crucé hasta hace poco, acá en el Faena, en el baño, de casualidad. ¿Quién es ese ser, viste? Y en un momento veo que era La Mona y ahí nos pusimos a charlar. Nada, divino. Lo amo.

- Welcome to Córdoba City. ¿Por dónde va? ¿Qué sonidos se pueden escuchar?

- Hay diversión, pero también hay profundidad, amor y desamor. Yo creo que son paisajes sonoros y visuales que he vivido y atravesado. Creo que sí, es un disco para pasarla bien. De alguna manera está hecho para el verano. Me imaginé a la gente escuchándolo en el río, a la noche, tomando una cervecita en el auto, en el laburo, en donde sea. Pero con la energía a flor de piel, con calor. Es como un disco que siempre quise hacer, que siempre imaginé con mis ídolos, cantando junto a mí.

- ¿Cómo fue el contacto con Jean Carlo, con Ulises?

- Así, orgánico. En el último tiempo me los empecé a cruzar porque empezábamos a compartir fechas, festivales, lo que sea. Y siempre, bueno, yo admiración y respeto, y ellos me han demostrado lo mismo. Así que es muy loco, me ha pasado mucho con otros artistas también. Con Miranda, con Los Babasónicos, con Los Decadentes, con Los Ángeles Azules, con Julieta Venegas. Con tantos artistas con los que tuve la suerte de compartir. Bueno, ahora me tocó con los de mi ciudad.