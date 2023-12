Así fue el casamiento de Barbie Vélez y Gastón Soffritti con Nazarena como madrina

No hay dudas de que Gastón Soffritti tiene un historial amoroso más que envidiable, aunque pocos recuerdan un romance fugaz con Barbie Vélez, con quien hasta se casó, con Nazarena Vélez como madrina.



Si bien sólo duró un verano, el romance con la hija de la ex vedette fue uno de los más importantes en la vida del actor. Incluso llegaron a improvisar un altar en el que se juraron amor eterno, aunque de eterno no tuvo nada.

Gastón Soffitti y Barbie Vélez se conocieron en la obra de teatro “Los Grimaldi”. Anteriormente, el actor había tenido romances con Candela Vetrano y Agustina Cordova. Posteriormente a su breve noviazgo con la hija de Nazarena, estuvo en pareja con Noelia Marzol, Laurita Fernández, Stefi Roitman y Agustina Agazzani.



Fue en aquel verano del 2013 en el que, en pleno romance, recibieron la propuesta del diseñador Claudio Cosano en la que se los podía ver a los dos vestidos para casarse, con Nazarena Vélez oficiando de madrina.



Si bien todo era una puesta en escena, Barbie Vélez había redoblado la apuesta en una entrevista con LAM. “Me encantaría casarme y formar una familia. Es mi sueño. La verdad es que no estoy presionándolo a él. Me dijo que también le gustaría, pero vamos viendo”, comentó.

“Siento que no estoy preparada para irme de casa, pero mi mamá me lo tira de vez en cuando. Yo soy muy dependiente de ella, le consulto mucho todo y la necesito”, agregó Barbie Vélez en aquel momento.



Cuando se le preguntó en aquel verano sobre el romance con Gastón Soffritti, Barbie Vélez declaró: “No lo voy a negar, pero tampoco confirmar. Sólo puedo hablar de mi trabajo”. No obstante, el romance duró poco y la joven sorprendió con una publicación en redes sociales. “Borrón y cuenta nueva”, escribió.