Los amores poco conocidos de Brad Pitt antes de ser famoso

Brad Pitt acaba de cumplir 60 años y es uno de los actores de Hollywood considerado como de los más guapos del planeta. Su rostro, a medida que pasa el tiempo, sigue siendo ampliamente conocido por su belleza. Esto le ha valido además de tener una historia sentimental bastante inquieta.

En el año 1987, una de sus primeras novias fue Shalane McCall. Se conocieron en el rodaje de la serie “Dallas” y comenzaron un romance que duró poco, pues se separaron a finales de la década. Luego Brad Pitt tuvo una relación más seria con Jill Schoelen, con quien llegó a comprometerse.

Brad Pitt y Shalane McCall.

Brad Pitt estaba muy enamorado de Jill Schoelen y le dedicaba poemas. “No puedo dejar de pensar en ti, no me siento completo sin ti a mi lado”. Luego, ella se enamoró del director de una cinta que rodaba en Hungría, ya que el compromiso no prosperó. De hecho, el actor se sintió humillado y alguna vez señaló que fue difícil de superar.

Brad Pitt y Jill Shoelen.

Más tarde, Brad Pitt tuvo un romance con Christina Applegate. Esta actriz era uno de los rostros más conocidos en las décadas de los 80 y 90 por su insuperable belleza. Al parecer, ella lo dejó por un rockero llamado Sebastian Bach, del grupo Skid Row. Supuestamente su separación fue polémica.

Brad Pitt y Christina Applegate.

Luego llegó a su vida Juliette Lewis. Ella apenas tenía 17 años cuando conoció a Brad Pitt. La pareja se llevaba 10 años de diferencia y, aunque su amor se acabó, ambos se quisieron muchísimo. Ella lo describió como un “gran hombre” y él señaló en una entrevista a Vanity Fair lo brillante que era y que fue una de sus mejores relaciones.