El insólito reclamo de un sindicato de fumigadores contra Gran Hermano por el ataque de cucarachas a Julieta Poggio

Volvió Gran Hermano a la pantalla chica con un clima de mucha expectativa. El famoso reality reabrió su nueva edición con ilusiones de conquistar a la audiencia y sumar en el rating. Sin embargo, en su primer programa, la novedad de la noche estuvo de la mano de Julieta Poggio.

En medio de un ambiente de celebración, dónde se conocía por primera vez a cada participante, Julieta Poggio estuvo al mando de darle la bienvenida antes de que ingresen a la famosa casa. Pero durante el diálogo con los concursantes, la bailarina se volvió viral por un horroroso suceso.

Mientras Julieta Poggio conversaba con los integrantes del reality, podía observarse al aire como diferentes insectos se pegaban a su vestido. Incluso, como si fuera una decoración más de su atuendo, una cucaracha le caminó por su cuerpo. Claramente, este hecho no pasó desapercibido y provocó un estallido de reacciones.

"Chicos, no les puedo explicar, nunca vi tantas cucarachas juntas. Había grillos, vaquitas de San Antonio, mosquitos. Había tantas luces en ese túnel y tanto calor que se acumulaban los bichos. Me la banqué como una reina. En el vestido tenía cinco cucarachas encima fingía demencia como si nada estuviera pasando", expresó Julieta Poggio sobre el polémico acontecimiento.

Frente a este panorama anti televisivo, Telefé tomó medidas al respecto y la Red Argentina de Fumigadores salió a responder de manera filosa. "Han prescindido de nuestros servicios y no lo vamos a permitir", manifestó la agrupación por no contratar un servicio de fumigación.

"Aprovechamos esta oportunidad para expresarnos enfáticamente después de haber observado la cantidad de cucarachas e insectos varios que aparecieron sobre la actriz Julieta Poggio en el ciclo mencionado. Nuestro enojo sincero y, sin ningún tipo de interés, parte de la consigna que eso que pasó no puede volver a ocurrir, eso nos deja mal parados a nosotros como fumigadores y cuidadores del medio ambiente", agregaron los integrantes de la red por medio de una carta que dió a conocer Juan Etchegoyen en su programa radial.

Para concluir, los especialistas lanzaron: "Nos preguntamos si el canal que ha tenido este conflicto tiene colegas nuestros trabajando en ello porque sinceramente no se notó. Quedamos expuestos de la peor manera luego de lo ocurrido y exigimos que se tomen cartas en el asunto de manera inmediata ya que nuestra imagen ante la sociedad ha sido dañada y no vamos a permitir más agravios, por eso hoy ponemos un freno. Pensamos que han prescindido de nuestros servicios y eso no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista”.