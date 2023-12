El ex de Julieta Poggio reveló por qué lo bajaron de Gran Hermano 2023

En las últimas semanas fueron varios los nombres que comenzaron a filtrarse como candidatos a ingresar a la casa más famosa del país. Con el público expectante sobre quiénes serían los nuevos jugadores de Gran Hermano 2023, las redes comenzaron a hacerse eco de algunos rumores y ahí surgió el nombre de Lucca Berdelli, exnovio de Julieta Poggio.

Según había trascendido, el joven, que acompañaba en la tribuna a Julieta Poggio, quedó seleccionado en el casting para ser uno de los concursantes del ciclo, sin embargo, quedó afuera y ahora él dio su versión de los hechos. A través de su cuenta de Instagram, Lucca expresó: “Al final no voy a entrar a la casa. Muchísima gente me estuvo mandando mensajes, dándome todo el apoyo diciéndome que me van a bancar. Lo re contra agradezco”.

Lucca Berdelli junto a Marcos, el ganador del último Gran Hermano

Luego, Lucca dio los motivos por los que la producción decidió prescindir de él y tiró una indirecta que en las redes rápidamente relacionaron con Julieta Poggio. “Si es verdad que era uno de los confirmados, que iba a entrar y todo, pero bueno. Como ya saben, hace unas semanas se filtró mi entrada, entonces por eso y también por un par de cosas más, que no vienen al caso, no voy a entrar”, explicó.

Todo mal entre la exparticipante de Gran Hermano y Lucca

La historia de amor de Lucca y Julieta Poggio fue muy comentada durante la estadía de la joven actriz en Gran Hermano. Durante sus días en la casa, ella mantuvo presente su noviazgo todo el tiempo, por lo que sorprendió su separación meses después. Lo cierto es que existieron versiones de infidelidades por parte de él, aunque no fueron blanqueadas por ninguno de los dos.

Julieta Poggio es parte del panel de Gran Hermano.

Hace un tiempo, al hablar de su separación con Julieta Poggio, Lucca fue contundente y señaló: “Había quedado todo medio inconcluso y me enteré así”. Esto en relación a que, según relató, habían decidido darse unos días y él terminó enterándose de la decisión de la joven por medio del stream, el día que lo contó de manera pública.