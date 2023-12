El video viral de Julieta Poggio con una cucaracha sobre su vestido durante la alfombra roja de Gran Hermano

El inicio de la esperada y nueva temporada de Gran Hermano (Telefe) de este lunes, dejó algunas perlitas que no pasaron desapercibidas por los millones de seguidores del popular reality, entre ella el momento en que a Julieta Poggio le caminó una cucaracha por todo su vestido en plena cobertura de la alfombra roja, haciendo que en cuestión de minutos el video se vuelva viral.

En plena presentación de los participantes que ingresaron a la casa de Gran Hermano, una cucaracha tuvo tiempo para recorrer el cuerpo de Poggio, desde la parte de atrás del vestido hasta llegar a su cabellera trepando por el escote.

Sin notar lo que estaba pasando, la exparticipante de Gran Hermano siguió adelante con su labor, pero en otros momentos de la transmisión se la pudo ver nuevamente a Julieta Poggio en la misma situación, por lo cual el primer viral de la noche del reality se lo llevó el intrépido insecto.

Tras la repercusión del percance, en diálogo con Streaming Room (Telefe), la bailarina aclaró que no se trató solamente de una cucaracha. "Un millón de bichos había. Me quedó un trauma de la cantidad de bichos que volaban, los que sentía en mi cuerpo. Les decía '¿me podés poner Raid? Todavía tengo la sensación de las cucarachas en mi cuerpo", contó Julieta Poggio.

La ex Gran Hermano completó desde un storytime de sus historias de Instagram y manifestó: "Creo que nunca en mi vida vi tantas cucarachas juntas y no solo era eso, sino que había grillos, vaquitas de San Antonio, mosquitos... y era como que adentro de ese túnel habían tantas luces y hacía tanto calor, que se acumularon todos los bichos a otro nivel. Me lo banqué como una reina, aunque en el corte estaba sacándomelos todos",

Finalmente, Julieta Poggio explicó sobre el video que se volvió viral: "La cola del vestido la miraba y tenía como cinco cucarachas arriba. Los participantes también tenían en el cuerpo y en el pelo. Se prendía la cámara y fingía demencia, como si no tuviera 500 bichos caminándome encima. En una se me puso una en la cabeza y, ahí sí, grité e hice el papelón número 1".