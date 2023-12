Cómo viene la venta de entradas del show de Fátima Florez tras el triunfo de Javier Milei y la crisis económica

El 26 de diciembre, Fátima Florez comienza su temporada de funciones en Mar del Plata, esta vez coincidiendo con su rol de primera dama tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial. En la previa de un verano que asoma complicado por la inflación trepidante y el ajuste, trascendió cómo viene la venta de entradas del show de la imitadora.

El productor Guillermo Marín dialogó con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), y sobre la preventa de tickets para el espectáculo que ofrecerá Fátima Florez en ciudad balnearia comentó: "Viene todo muy bien, la verdad que la cantidad (de entradas) que tenemos vendidas, se van a sorprender. Estamos trabajando mucho. A ella le cambió la vida. Lamentablemente, a mí me hubiera gustado que pudiera hacer prensa. Igual, ella sigue siendo popular, es la misma de siempre".

En tanto que sobre el operativo de seguridad de la pareja de Javier Milei, el productor explicó: "Yo lo que voy a hacer es reforzar la seguridad del teatro por una cuestión de evitar conflictos. Pero después lo otro no lo sé, tengo que hablarlo con la gente que le maneja la custodia y demás".

Con respecto al contenido del show y las imitaciones que hará Fátima Florez, Guillermo Marín anticipó: "Seguramente, va a haber políticos. A Moria tal vez no se la haga pero no por cuestiones legales sino porque hay que cambiar, no se puede hacer siempre el mismo espectáculo".

Por último, sobre el despliegue que tendrá el show de la novia de Javier Milei, el entrevistado remarcó: "Hice una puesta muy grande, de pantallas y demás. Hay mapping también, entonces quiero ver cómo juego con eso. Hace cosas de cantantes de afuera, como Taylor Swift".