Revelaron que Aníbal Lotocki la está pasando muy mal en la cárcel

En las últimas horas, María José Favarón contó cómo está transitando estos difíciles días en la cárcel Aníbal Lotocki, a quien su situación judicial se le complicó muchísimo tras el fallecimiento de Silvina Luna.



Según contó la pareja del polémico cirujano, los días en la cárcel son muy complicados, dado que tuvo que atravesar una gran cantidad de trámites para lograr que sus hijos menores puedan ir a visitarlo.



“De las veces que hablé, siempre digo lo mismo. No es fácil. Es un día a día. Hago muchísimo por acompañarlo para que no se sienta solo. Hoy hablaba y decía, más en esta semana que pasó, fue muy movilizante, porque hace 50 días que no ve a los hijos”, comentó María José Favarón en charla con Karina Mazzocco en A la Tarde.



“No es sencillo hacer el trámite de admisión ahí. Tuve que ir un montón de veces, porque los chicos iban a entrar conmigo. Después de muchas veces, el hijo más chiquito, que no tiene su apellido, hizo que todo se atrasara, porque le buscan el pelo al huevo para hacerlo más complicado de lo que ya es”, agregó la pareja de Aníbal Lotocki.



Finalmente, y luego de muchos trámites y de superar varias barreras burocráticas, María José Favarón consiguió el permiso del servicio penitenciario para que Aníbal Lotocki reciba las visitas de sus hijos.

María José Favarón, la pareja de Aníbal Lotocki. Foto: captura de TV.



“Después de empujar un poco, logramos que los dejen ingresar. El lunes por la noche me enteré que estaba el favorable para que entren. Y entonces me comuniqué con la hija de él, que está en Misiones, y me comuniqué con la madre del más chiquito. Le dije que iba a ir al otro día temprano, si podía llevarlo porque Aníbal quiere ver a los chicos”, contó María José Favarón.



“Al más chiquito, que tiene 6 años, lo llevé de sorpresa. Perdón, pero me lloré todo. Me emociona un montón. Fue muy bueno para Aníbal. Fue un golpe de fuerza. El nene no entiende por qué está ahí. Está con psicopedagoga. Tiene un retraso madurativo. Entonces, no sabe dónde está”, agregó. “Le pregunto si sabe dónde estábamos y me dice: ‘Voy a ver al doctor’. Jugó con él, dibujaron”, cerró la pareja de Aníbal Lotocki.