La tajante opinión de Guillermina Valdés sobre la copia que hizo Milett Figueroa de su look

Se terminó el amor entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, tras más de una década de caminar juntos por la vida y un maravilloso hijo en común, Lolo. El tiempo ha transcurrido y sanado las heridas, por eso los dos famos reconstruyeron su plano amoroso.

La modelo encontró las sensaciones cálidas de la mano de Joaquín Furriel, por su parte el conductor más famoso de la televisión argentina cayó bajo los influjos del enamoramiento con Milett Figueroa, a quien se topó en la pista del Bailando por un sueño.

Desde que la peruana capturó el corazón de Marcelo se activó una atención inusitada en cada uno de sus movimientos, en su pasado, su familia, su recorrido profesional en su país de origen, así como la lupa se maximizó en la diferencia de edad de más de treinta años.

En ese contexto, Milett mostró, en las redes sociales, un cambio de look que llevó a cabo de la mano de un estilista muy renombrado de Buenos Aires. Tras los resultados de su alisado y sobre todo del color que eligió para su cabellera, con una iluminación increíble, se generó una polémica.

Resulta que muchas voces consideraron que Figueroa le pidió al peluquero que imite el tinte de Guillermina. Una teoría explosiva. Al respecto, Valdés decidió tomar el toro por las astas y enfrentó los micrófonos de Socios del espectáculo para abordar ese tema.

Milett se cambió el look y aseguraron que copió a Guillermina.

Frente a ese consulta, Guille se enojó y con un tono imperativo exclamó: “No, basta. No me jode que me lo digan, pero no está bueno. Ella tiene su personalidad, es re linda, es una bomba”. Y añadió su pensamiento al respecto: “No creo que haya sido así. Le mando un beso”.