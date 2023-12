El tenso cruce entre Karina Mazzocco con una picante accionista y actriz: "No me vengas a..."

Durante la emisión de este viernes de A la Tarde (América), se vivió un tenso momento entre Karina Mazzocco y Esmeralda Mitre, que derivó en un duro cruce entre la conductora y la actriz.

Mientras en el ciclo se referían a la visita de la vicepresidente Victoria Villarruel a las oficinas de La Nación, Karina Mazzocco señaló que la accionista y artista estuvo incómoda con esa situación. "Esmeralda se sentía subestimada por los primos", deslizó la conductora sobre el enojo que habría tenido Esmeralda Mitre por la reunión de la funcionaria en el icónico diario.

Esmeralda Mitre retrucó un desafortunado comentario de Karina Mazzocco. Foto: Captura TV.

Rápida de reflejos, Mitre retrucó: "No, yo no me siento subestimada por nadie, Karina. No hagamos espejo, por favor. A mí no me subestima nadie, por favor. No me digas que me subestiman". Mazzocco intentó entonces tranquilizar a la entrevistada, pero el clima siguió en escalada.

"Tranquila vos. No me digas que me subestiman porque me ofende", siguió indignada Esmeralda Mitre. Entonces Karina Mazzocco respondió con un comentario desafortunado al decirle a la actriz: "Ese es asunto tuyo, charlalo con tu terapeuta".

"¿Perdón? A mí no me subestimaron, nadie. Digo que no me gusta que crean que yo no sé lo que pasa en mi diario. Eso no quiere decir que yo me sienta subestimada. No tengo nada que charlar con mi psicólogo", le remarcó con énfasis Mitre a Mazzocco.

Entonces la accionista aclaró tajante: "Mis primos no me subestiman nada. Yo los subestimo a ellos porque son unos ignorantes. Yo lo único que quiero es que sepan que si el marqués no devuelve del 39% de nuestro caudal de acciones del 25% que faltan, acá nosotros estamos yendo en tres semanas a Estados Unidos a poner una demanda. No me gusta que me manden al psicólogo en la tele". La conductora no retrocedió y argumentó: "Eso es una interpretación. Es una pena porque siempre se les dio el lugar".

Finalmente, mientras intentaba abandonar el móvil, Esmeralda Mitre le dejó en claro a Karina Mazzocco: "Yo también a vos. Yo les doy espacio. Siempre estoy para ustedes, para los que necesiten. les estoy dando una nota. No me vengas a subestimar. Todos nos damos cosas. No me manden al psicólogo".