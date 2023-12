La picante respuesta de Diego Latorre sobre el rejuvenecimiento vaginal que se hizo Yanina

Hace algunos días, Yanina Latorre contó en LAM (América) que se hizo un rejuvenecimiento vaginal. La panelista de 54 años reveló que es menopaúsica y que optó por un tratamiento láser para evitar la sequedad. Por su parte, su marido Diego Latorre fue consultdo por el tema, y deslizó un picante comentario cuando le preguntarono si después de la intervención tuvo intimidad con su esposa.

Con picardía, el movilero de LAM LE dijo a Latorre: “Yanina dijo que hizo el acto venéreo después del rejuvenecimiento vaginal. Entonces el exfutbolista respondió de manera inesperada: “¿Dijo eso? ¿Que ya lo probamos? Y no la voy a desacreditar pero si la probamos yo no me enteré”.

Luego, Diego Latorre insistió: “Debe haber sido una cosa divina de la imaginación pero yo no la probé. No hubo nada, salvo alguna cosa tántrica que yo no me haya enterado”.

Entonces el cronista le dijo al entrevistado que Yanina Latorre experimentó por su cuenta tras el rejuvenecimiento vaginal. “¿Con esta nueva? Habrá sido con el otro... que se haga cargo de algunos gastos... porque el paquete tiene que ser con el combo completo”, respondió picante a modo de broma Diego Latorre.

Tras la nota que dioo su esposo, Yanina Latorre explicó que debe esperar 96 horas después del tratamiento para tener un momento de intimidad. "Solamente toqué para ver si el resultado había cambiado, y lo noté y ahora me falta probarlo", contó cómplice la panelista.