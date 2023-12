Rodrigo Lussich confesó cómo fue una horrible primera cita tras separarse hace un año

Salió a la cancha, a transitar nuevamente por la soltería tras el cierre de una linda, y profunda, historia de amor. Rodrigo Lussich se separó de su última pareja y tras sanar las heridas optó por apostar por las citas románticas y se topó con diversas situaciones.

El conductor de Socios del espectáculo acaba de publicar un video con un relato de una experiencia muy personal, algo que le aconteció con un candidato, con el que llegó a compartir algunas salidas y que de repente se terminó intempestivamente por un gesto que le dolió.

En su cuenta de Instagram, Rodrigo inauguró un espacio, que refiere a las anécdotas de que vive en los encuentros con aspiraciones sentimentales. “Como éstas tengo miles, muchas peores, porque el amor es la excepción, no la regla. Cada cita que no funciona es la oportunidad de que llegue la que te haga llegar al amor verdadero. Pero en el medio, hay mil historias divertidas que ya les iré contando”, introdujo.

Y luego, el uruguayo arrancó la narración de esa cita fallida que se centró en una mala actitud con su perro, ese ser tan querido. “El muchacho en cuestión era profesor en un colegio, después de venir varias veces a casa, lo fui a buscar a la facultad y mi perro me acompañó. Este chico extrañaba la comida casera y le llevé un tupper con pastel de papa”, comenzó.

En la continuidad de la vivencia, Rodrigo explicó el factor que desató su desilusión y clausura de cualquier chance de seguir en contacto: “Te voy a buscar a la facultad a las 23, el perro viene conmigo, te llevo a tu casa y no le decis “chau Nanito”, nada, lo ignoras olímpicamente. A mi no me gustas. A mi no me ves más”.

Rodrigo se decepcionó de una cita por no demostrar cariño con su perrito.

Y para concluir con todo, Lussich realizó una reflexión de lo que aprendió con todo este suceso y ponderó el amor incondicional de su perrito. "Me pongo una película, mas tranquilo vos y yo. Primero mi hijo después las citas", exteriorizó.