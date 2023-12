El perfil de Emmanuel, el peluquero amante de la moda que entró a Gran Hermano

Con el comienzo de Gran Hermano, que abrió sus puertas el pasado lunes a las 21.45, con la conducción de Santiago del Moro, el público fanático del reality ya empieza a conocer a los integrantes.



Uno de los que más sorprendió por su personalidad apenas entró fue Emmanuel Vich, un peluquero amante de la moda que vive en Córdoba Capital y que está casado hace 11 años con su pareja.

Emmanuel Vich de Gran Hermano. Foto: @emmavichh.



Además de ser dueño de una peluquería, el joven se presentó como un apasionado por el canto. Según adelantó, tuvo una durísima etapa en su vida cuando sus padres decidieron echarlo de su casa. “Me encantaría tener contacto con mis papás”, reconoció Emmanuel Vich, aunque explicó que sólo sabe de ellos a través de sus hermanas.



No tardó demasiado Emmanuel en ganarse el cariño de los fanáticos de Gran Hermano. Lo consiguió a fuerza de frescura y personalidad genuina, algo que se percibió apenas puso un pie en el estudio para saludar a Santiago del Moro



“A mí me parece lindo todo el mundo. Vos me parecés lindo, ella me parece linda. Todos me parecen lindos… Trabajo en mi peluquería, soy colorista, pero realmente lo que me gusta hacer es cantar y bailar pop. Yo soy pop puro”, dijo Emmanuel Vich es su presentación.

Emmanuel Vich de Gran Hermano. Foto: @emmavichh.



Según él mismo contó, sus padres lo echaron de su casa cuando tenía 12 años por estar en completo desacuerdo con su orientación sexual. Desde ese momento, pasó momentos muy difíciles hasta que conoció a su actual pareja, Nicolás, un militar de la Fuerza Aérea.



Asimismo, en las últimas horas aparecieron varios testimonios en las redes sociales de usuarias que aseguran que no tuvieron una buena experiencia en la peluquería de Emmanuel, al revelar que no habían sido tratados de manera adecuado y que les habría quemado el pelo en la decoloración.