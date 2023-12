El inesperado ida y vuelta entre Alejandro Fantino y Alberto Fernández por un presunto abandono del perro Dylan

Un inesperado ida y vuelta entre Alejandro Fantino y Alberto Fernández se desató luego de que trascendiera la versión de que el expresidente se iría a España sin su perro Dylan, situación por la que tildaron al referente político de haber abandonado a su incondicional aliado.

“Agustín me llamó ayer y me dijo ‘este tipo abandonó a los perros. A Dylan lo deja con un veterinario’”, comentó Fantino en su programa en Neura sobre el dato que le aportó uno de sus compañeros.

Alberto Fernández junto a su perro, Dylan. Foto: Instagram @alferdezok.

Luego, Alejandro Fantino sentenció tajante sobre la supuesta conducta de Alberto Fernández: “Un tipo que abandona a un perro es mala persona. Si se confirma que Alberto Fernández lo abandonó, es mala persona”.

Ante los rumores, el propio Fernández se encargó de enviarle un mensaje a Fantino asegurándole que Dylan viajará con él a España. "He leído que decís que soy una mala persona porque abandoné a mis perros. Yo no sé si te darás cuenta el daño que se causa diciendo ese tipo de cosas. En primer lugar, yo no abandoné a mis perros. Dylan sigue conmigo en Puerto Madero y estoy organizando todo para llevarlo conmigo cuando viaje", aclaró el expresidente.

Sin embargo, Alberto Fernández especificó que uno de sus perros sí quedará al cuidado de un especialista en nuestro país. "Prócer (que tenía un problema de convivencia con Dylan de tal magnitud que nunca podían estar juntos porque peleaban por ver quién era el jefe) va a quedar con el hijo del Profesor Romero que es uno de los veterinarios que siempre lo atendió".

Por último, en el mensaje que le envió a Alejandro Fantino, Alberto Fernández detalló: "Y finalmente Blue se queda con la señora que trabaja en casa hace más de veinte años. Yo no abandoné a mis perros".