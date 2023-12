Cristina Pérez desembarcó en la Televisión Pública y estallaron las críticas

Luego que Cristina Pérez confirmara su alejamiento del Noticiero de Telefe, comenzaron las especulaciones sobre cuál sería su futuro laboral en los medios de comunicación.

La pareja del flamante ministro de Defensa, Luis Petri, había anunciado la semana pasada durante una entrevista en La Trama (LN+) su alejamiento del ciclo tras 20 años al frente junto a Rodolfo Barili. "Este proceso lo tengo hecho, porque la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron (a Luis Petri) como precandidato a vicepresidente, y yo traté de tomarlo como una oportunidad. Entonces para mí va a ser intentar cosas que antes no me hubieran dejado intentar, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal de un programa para mí el año que viene", expresó Pérez.

"Entonces, ¿vas a dejar el noticiero?", le preguntaron. "Hoy sí. Esto es nuevito, pero es así", aseguró.

En este contexto, sorprendió a todos la aparición de Pérez al frente de un programa especial en la Televisión Pública. La periodista fue la encargada de conducir el acto organizado por Jabad Lubavitch Argentina, una organización judía jasídica, una rama del judaísmo ortodoxo. La ceremonia, en la que se encendió la sexta vela de Janucá, contó con la presencia del presidente Javier Milei.

La presencia de Pérez en aquella pantalla generó más dudas que certezas, despertando fuertes críticas en las redes sociales. Uno de los que compartió su opinión fue Pablo Duggan. El periodista de C5N expresó contundente: "La primera acomodada del gobierno: Cristina Pérez".

"De algún lado me suena la nueva presentadora de la TV Pública. ¿Con la nuestra desde el minuto cero?", expresó otro usuario.

Ante las repercusiones, también salieron muchos en defensa de Pérez, aclarando que la periodista no tiene un puesto en la Televisión Pública. Que solo hizo esta especial ad- honorem.

"Fue una colaboración ad- honorem lo de Cristina Pérez. Lo aclaró hace 14 horas, pero todavía hay gente criticándola de cada lado de la grieta. Quéjense cuando la vean todos los días, muchachos", comentó un usuario.

Cabe señalar que la propia periodista ya había adelantado en sus redes sociales su participación en la transmisión. "Una alegría y un honor conducir la transmisión internacional de #Januca , la fiesta de la luz que vence a la oscuridad. Gracias al equipo de @jabadarg por confiar en mi. Fue una colaboración ad honorem. Lo informo porque corresponde".