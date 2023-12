Cecilia Milone habló por primera vez sobre la crisis matrimonial que enfrenta junto a Nito Artaza

En repetidas ocasiones se ha hablado sobre la relación de Cecilia Milone y Nito Artaza. Y es que la pareja atraviesa una crisis desde hace meses. La semana pasada, Ángel de Brito brindó información sobre esta situación en el programa que conduce por América TV, Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Según el periodista de espectáculos, Milone y Artaza estarían a punto de divorciarse y la razón sería que hay una gran toxicidad en la pareja.

La pareja se conoció a fines de los '90 en la obra teatral "Boeing Boeing". Créditos: Instagram Artazanito.

Este martes, la artista fue abordada por un móvil de LAM y rompió el silencio: "Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida". Luego añadió: "Quizás algún día me da por hablar o por escribir un libro, yo que sé, pero ahora no. Estoy en un proceso de mi vida que no estoy para exponer mi alma. No estoy para decir si 'sí' o si 'no'".

Si bien, el cronista trató de sacarle a Cecilia Milone un poco de información sobre su vínculo actual con el actor, ella se negó rotundamente a dar detalles: "En este momento de mi vida elijo no hablar. Estoy en un proceso personal que quiero atravesarlo íntimamente. En algún momento, quizás públicamente, uno puede manifestarse".

Milone se sinceró con la prensa y dijo que atraviesa un "proceso personal". Créditos: captura de pantalla Youtube LAM.

Y dejó en claro: "Vas a ver que me voy a repetir con todos los que me hagan esta/s pregunta. Eso sí lo confieso: estoy atravesando un proceso personal. Ahora no estoy lista para hablar".