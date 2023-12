Amalia Granata fulminó a Javier Milei por las nuevas medidas y le hizo un pedido al nuevo Gobierno

Luis Caputo, flamante ministro de Economía del gobierno de Javier Milei, anunció el paquete de medidas destinadas a reducir el déficit fiscal con una fuerte reducción en los subsidios, cancelación de la obra pública, la no renovación de contratos del Estado, el fin de la pauta del Gobierno Nacional, entre otras medidas.

Terminado el anuncio, hubo críticas de todo el arco opositor. Sin embargo, uno de los pronunciamientos menos esperados vino de parte de la dirigente rosarina de la agrupación Somos Vida, Amalia Granata.

En este sentido, la exvedette compartió su malestar con Milei por las primeras medidas económicas adoptadas por su Gobierno.

La diputada de Santa Fe se volcó a sus redes sociales y expresó: "Concuerdo con muchas ideas de este nuevo gobierno, pero dijeron que el ajuste lo pagaba la política, con estas medidas que acaban de anunciar está claro que lo va a pagar la gente", comenzó compartiendo.

"Ojalá revean este ajuste tan violento que lo termina pagando el pueblo. ¿Y los jubilados?", finalizó contundente.

Luego, invitada al programa de Viviana Canosa en LN+, agregó: "Lo vamos a apoyar a Milei cuando haga las cosas bien. Cuando haga las cosas bien lo vamos a aplaudir de pie porque es un beneficio para todos. Pero cuando haga las cosas mal, se las voy a marcar al gobernador como al presidente", expresó Granata.

"Cuando lo anunciaron a Caputo como Ministro de Economía no me gustó su nombre. Me remonta al gobierno de Macri (Mauricio) al que yo voté y el Talón de Aquiles fue la economía, y la economía estaba en manos de este señor", recordó.

"Eescucharlo dar todas estas medidas sin ningún tipo de empatía con la realidad y con la sociedad, porque este señor se dedica a las finanzas, que está en otro nivel, muy diferente al de la media y al que vive la gente todos los días de tomarse un subte, un colectivo, de no llegar a fin de mes, de pagar un alquiler que hoy no puede pagar", concluyó.