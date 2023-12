Las fuertes acusaciones de Sofía Aldrey contra Fede Bal

Sofía Aldrey reapareció ante los medios luego de la escandalosa separación que protagonizó junto a Fede Bal. Luego de tres años de relación, la modelo descubrió varias infidelidades de parte del actor.

Como era de esperarse, las repercusiones del escándalo pusieron a Sofía en un lugar de exposición mediático muy grande. De perfil bajo, la rubia decidió alejarse completamente de los medios y mantenerse al margen de la polémica. Ahora, tras cumplirse casi un año de la separación, decidió dar una nota en LAM (América) donde apuntó duramente contra el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

"No me gusta hablar, me pongo muy nerviosa. Una cosa es lo que se dice en la tele, en lo mediático, donde la gente como ustedes tiene la posibilidad de expresarse, pero falta el otro lado de la historia. Y como tampoco me interesa hacerlo en ese lugar público, prefiero quedármelo para mí. No estoy acostumbrada a esta exposición y que estén opinando de mi vida", comenzó expresando.

Sofía Aldrey junto a Fede Bal.

Luego, Sofía recordó alguno de los duros momentos que vivió el verano pasado: "Había tantos chats y leí tantas cosas horribles que no me quiero acordar", sentenció.

Sobre la supuesta adicción al sexo que sufre Bal, expresó: "Lo que el tiene no es un problema médico. La adicción al sexo es un problema grave y la gente termina internada".

"Yo estaba muy enamorada, estuvimos mucho tiempo, pasamos cosas muy duras, la pandemia, todo. Y fue difícil ese final tan feo, tan expuesto", afirmó.

Finalmente, se refirió a su exsuegra, Carmen Barbieri: "Nunca volvimos a hablar ni me escribió. Al principio lo esperé, porque la quiero un montón. Ella estaba ahí ese fin de semana, pero es parte de su vida, lo toman con humor negro, se ríen", sentenció.