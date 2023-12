El descargo del cantante de Ke Personajes tras una escandalosa pelea en un boliche

Una riña entre varias personas –una de ellas Emanuel Noir, cantante del grupo de cumbia Ke Personajes- en una calle del barrio porteño de la Recoleta motivó este domingo la intervención policial y, luego, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional.



Un parte policial al que accedió Télam indicó que personal de la Comisaría Vecinal 2A se trasladó a las 7.50 de la mañana hasta Junín al 1700, por una riña entre varios hombres que se suscitó en la vía pública y que tuvo entre sus involucrados al vocalista Emanuel Noir.



“Todo ocurrió cuando dos hombres observaron al músico, quien se encontraba con un amigo, y comenzaron a sacarle fotos y grabar videos. A raíz de esa situación, comenzó una discusión que derivó en una pelea”, se indicó.

El cantante de Ke Personajes se peleó con otro grupo de personas.

También se informó que intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29, a cargo del doctor Herrera, que ante la Secretaria Única de la doctora Donatto dispuso que se labren actuaciones por lesiones reciprocas.

Tras este incidente el cantante de Ke Personajes publicó un posteo en su cuenta de Instagram en donde da su versión de la pelea.

“Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto ni a mí o a una mujer, menos pegarle. Por eso me paré de manos. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se pegue a una mujer”, escribió Noir.