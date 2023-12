Qué hará Javier Milei en el teatro Colón luego de su asunción

Este domingo será la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación luego de la ceremonia de traspaso de mando, en donde Alberto Fernández le entregará la banda presidencial y el bastón, en un evento donde además jurarán sus ministros.

Desde el equipo de comunicación del nuevo Gobierno dieron a conocer cómo será el itinerario del traspaso de mando, que comenzará en el Congreso de la Nación y que tendrá al flamante jefe de Estado brindando su primer discurso.

Luego de la jura presidencial en el Congreso, su visita por la Casa Rosada y una misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Milei y sus invitados se movilizarán hacia el Teatro Colón, donde tendrá lugar una gala que incluirá una ópera.

Fátima Flórez estará presente en la gala "del Colón".

Según indicó Jorge Telerman, director general de la emblemática institución, en diálogo con Alejandra Peñalva al aire de TN, la ópera elegida no será Madame Butterfly, como se había especulado en un principio. Las razones de la decisión tienen que ver con cuestiones logísticas, dado que la escenografía ya se había desmontado y los tiempos no alcanzan para montar la estructura nuevamente. Asimismo, el elenco no se encuentra completo. La función, bajo la dirección de Marcelo Ayub, estaría conformada por fragmentos de óperas muy variadas.

"Va a ser algo muy del Colón, muy verdiano. Como se suele hacer en estas ocasiones, será un recorrido sobre gran parte de la historia musical universal", detalló Telerman. "Este era el momento de mostrar el Colón, hay que mostrar los grandes coros, las marchas triunfales", aseguró.

Teatro Colón.

Recordemos que la "gala presidencial" tiene como antecedentes más cercanos los traspasos presidenciales en 1999 y en 2015.

En esa última ocasión Mauricio Macri presenció una función en la que se interpretó el Himno Nacional, el preludio al primer acto de la ópera “Parsifal” de Richard Wagner y una parte de "La danza del trigo” de Alberto Ginastera.