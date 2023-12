Por qué Morena Rial se fue a vivir por un tiempo a Tucumán

Cada dos por tres aparece una polémica que involucra a Morena Rial. La última que se conoció fue su visita al penal de Batán, en Mar del Plata, donde visitó a un joven que al parecer es su amigo: "Tengo una amistad. Fui de buena onda. Está lejos de su casa y yo fui para allá y no me costaba nada dejarle algunas cosas. No estoy en pareja con nadie. Ni con él ni con ninguna otra persona", sostuvo en su momento la hija de Jorge Rial.

A lo que el mismísimo Jorge Rial se refirió tajante: "A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías y yo, en ese sentido, me cuido un poco”. Pero Morena Rial no se quedó callada: "Soy grande y hago lo que quiero. Tengo una amistad y fui de buena onda, para hacerle el aguante. No tengo ganas de hablar de Jorge. Nunca tuve visitas higiénicas"

Morena Rial envuelta en otra polémica

No caben dudas de que la relación entre padre e hija está rota y poco probable es que se arreglen. Hace un tiempo la mediática, luego de un breve paso por Buenos Aires, vivía en Córdoba, misma provincia en la que se encuentra su hijo Francesco junto con su padre, Facundo Ambrosioni.

Sin embargo, en las últimas horas Morena Rial dio a conocer que volvía a cambiar su lugar de residencia. Es que decidió trasladarse al norte, precisamente a Tucumán.

En medio de una serie de notas, la joven contó que su madre biológica es una mujer llamada Azucena Luna, que es de dicha provincia, mientras que cuando le preguntaron si pensaba vincularse con ella, siempre contestó que por el momento prefería “dejar las cosas así”.

Al conocerse ambos datos, muchos seguidores supusieron que se iba a encontrar con su familia. Pero, luego la hija mayor de Jorge Rial dejó en claro que tenía otro objetivo, meramente estéticos.

Morena Rial viajó a Tucumán para atenderse con un conocido cirujano plástico

De esta manera se confirmó que Morena Rial viajó a Tucumán para ir al consultorio del cirujano plástico Juan Manuel Medel Río, quien incluso, le agradeció a la mediática a través de su cuenta de Instagram: “Gracias Morena por viajar de tan lejos y confiar en nosotros”, escribió el médico.

Por otro lado, cabe destacar que luego de las acciones legales que su padre inició contra algunos periodistas por notas que le hicieron, ella bajó el perfil.