Por qué Charlotte Caniggia definió a Yanina Latorre como mafiosa

Sin filtros. No duda ni un milisegundo en expresar lo que le pasa por su cabeza. Charlotte Caniggia escapa de lo políticamente correcto y así se mete en algunos líos, en controversias y se suma enemigos por sus declaraciones estridentes.

Ahora, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia apuntó contra Yanina Latorre, nada más y nada menos, otra mujer de lengua filosa, que tampoco tiene miramientos a la hora de expresarse delante de una cámara, por lo que se avecina una probable batalla dialéctica.

Resulta que la hermana de Alex Caniggia aceptó el juego de Marcelo Tinelli de opinar sobre sus colegas del Bailando por un sueño. Así se lanzó a exteriorizar definiciones de varias de las participantes del ciclo de América TV y tiró una crítica picante de Yanina.

El animador más famoso de la televisión argentina le preguntó: "¿Qué pensás de Cami Homs?". Y respecto a la ex de Rodrigo de Paul, la mediática sostuvo con su frescura habitual: "Me invitó a su cumpleaños así que está perdonada por no tomar los shots".

Luego, llegó el turno de hablar del clan Latorre, porque Marcelo le preguntó que pensaba de Lola. En ese interín, Charlotte disparó contra la angelita: "A ella hay que quererla por la mamá. La mamá es una conch... es mafiosa. Es como meterte con More Rial. Tenemos que ser amigas. La amamos a Lola, es divina, divina, divina".

Tinelli trató de mediar y le recordó: "Yanina y Diego Latorre son amigos". Lejos de apaciguar el clima, Caniggia redobló con una ironía: "Qué amigas raras que tenés vos". Evidentemente no posee la mejor de las opiniones respecto a la panelista más famosa de LAM.